Біткоїн відновився після падіння до майже $60 000, крипторинок втратив два трильйони доларів

Біткоїн, найбільша цифрова валюта світу, 5 лютого протестував критичну позначку у 60 074,8 доларів, оновивши мінімум за останні 16 місяців Минулого року його ціна сягала $126 000. Різке падіння найпопулярнішої криптовалюти світу призвело до падіння вартості крипторинку на 2 трильйони доларів з жовтневого піку.

Основні цифри

Загальна картина залишається тривожною. Криптовалюта повернулася до рівнів жовтня 2024 року — періоду, коли Дональд Трамп лише починав свою кампанію з обіцянками підтримки криптоспільноти.

Ethereum (ETH) також не залишився осторонь "червоної зони". Після падіння до 10-місячного мінімуму ($1 751), монета частково відновилася до $1 919, проте тижневі втрати все одно вимірюються двозначними числами.

На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн торгувався на рівні $64 984,33; Ethereum – $1896,64; Solana — $79,26; XRP — $1,33.

Чому це сталося?

Таке падіння стало відлунням глобального розпродажу технологічних акцій, який буквально змив ризиковані ставки інвесторів по всьому світу. Експерти зазначають, що падіння акцій компаній програмного забезпечення та сектору ШІ потягнуло за собою цифрові активи. За даними CoinGlass, лише за одну добу було ліквідовано позицій на суму близько 1 мільярда доларів.

Крім того, на ринок вплинув масовий відтік коштів з американських спотових Bitcoin-ETF — у січні ця сума перевищила 3 мільярди доларів.

Пояснення експертів

Кріс Вестон із Pepperstone зазначає, що ми спостерігаємо швидке розгортання "переповнених позицій". Тобто занадто багато людей ставили на нескінченний ріст, використовуючи позикові кошти.

Джошуа Чу з Гонконгської асоціації Web3 висловився ще пряміше: "Повернення до $60 000 — це не смерть крипти. Це рахунок, який мають сплатити ті, хто розглядав біткоїн як актив без ризиків. Ті, хто позичав забагато, зараз на власному досвіді дізнаються, що таке справжня волатильність".

"Ми вважаємо, що ‌масштабне зниження в основному викликане масовим відтоком коштів з ETF-фондів біткоїна. З моменту спаду в жовтні 2025 року з цих фондів щомісяця виводяться мільярди доларів", — зазначили в записці аналітики Deutsche Bank.

Зараз ринок перебуває у стані, який аналітики називають "повною капітуляцією". Це вже не просто коротка зупинка, а ймовірне перемикання ринку на режим "перезавантаження", який може тривати місяцями. Основне побоювання стратегів тепер стосується майнерів: якщо ціни падатимуть далі, примусова ліквідація їхніх запасів може створити замкнене коло, з якого ринку буде важко вибратися.

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

