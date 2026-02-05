Запланована подія 2

Біткоїн впав до найнижчого рівня з листопада 2024 року

Біткойн оновив історичний максимум / Depositphotos

Як свідчать дані торгів, біткоїн продовжує стрімко знижуватися, а ціна 5 лютого перебуває на межі 70 000 доларів США, що стало найнижчим падінням з листопада 2024 року.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що біткоїн впав більш ніж на 3% до 70 052,38 долара. 

Друга за величиною криптовалюта ефір також втратила майже 2% вартості, а ціна знизилась до 2 086,11 долара. Падіння ціни Ефіра нижче 2 000 доларів стане першим провалом з травня минулого року.

Біткоїн вже впав більш ніж на 7% за тиждень, а за рік -  майже на 20%, тоді як Ефір цього року впав майже на 30%.

За словами аналітиків, останнє швидке та різке падіння криптовалют відбулося з причини висунення кандидатури Кевіна Ворша на посаду наступного голови Федеральної резервної системи США. 

Також, на думку експертів, це свідчать про те, що традиційні інвестори втрачають інтерес, а загальний песимізм щодо криптовалют зростає.

Зауважимо, криптовалютний ринок зіткнувся з серйозним випробуванням: менш ніж за тиждень з рахунків інвесторів було "стерто" майже пів трильйона доларів. З 29 січня загальна капіталізація ринку скоротилася на $467,6 мільярда.

Автор:
Світлана Манько