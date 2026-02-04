Ринок криптовалют втратив майже 500 мільярдів доларів за тиждень: які причини

Криптовалютний ринок зіткнувся з серйозним випробуванням: менш ніж за тиждень з рахунків інвесторів було "стерто" майже пів трильйона доларів. З 29 січня загальна капіталізація ринку скоротилася на $467,6 мільярда.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ще нещодавно на крипторинку панував оптимізм через прихід до влади в США адміністрації, дружньої до цифрових активів. Проте реальність виявилася жорсткішою. Біткоїн вчора опустився до 15-місячного мінімуму в $72 877. Хоча на момент написання матеріалу ціна дещо відкотилася до $76 414,39, загальний тренд залишається тривожним.

"Ранкові настрої в Азії обережні. Інвестори все ще уникають ризиків, темпи продажу сповільнилися…. Тим не менш, курс біткоїна нижче 73 000 доларів підняв настрої до рівня крайнього страху", — зазначає аналітик BTC Markets Рейчел Лукас.

Чому ринок "почервонів"?

Головним тригером стала геополітика. Зростання напруженості між США та Іраном змусило інвесторів тікати в безпечні гавані. Але тут на ринок чекав сюрприз: біткоїн не спрацював як "цифрове золото". Поки традиційні дорогоцінні метали почали відновлюватися, криптовалюти продовжили падіння.

"Біткойн виявився суто спекулятивним активом, який не зміг зарекомендувати себе як хедж, подібний до дорогоцінних металів", — пояснив інвестор Майкл Беррі.

Основні цифри

Після того, як у понеділок інвестори побачили чистий приплив близько 562 мільйонів доларів, у вівторок інвестори вивели з групи 272 мільйони доларів. За останні 24 години на ринку безстрокових ф'ючерсів було ліквідовано понад 700 мільйонів доларів у криптовалютних ставках.

Крім того, $19 мільярдів у токенах з кредитним плечем було знищено під час ліквідації 10 жовтня. $6,67 мільярда — загальна сума ліквідацій на ф'ючерсному ринку з кінця січня.

Навіть ті, хто роками вірив у непохитність крипти, починають сумніватися. Майкл Новограц, СЕО Galaxy Digital LP, зауважив, що багаторічна "майже релігійна віра" у біткоїн дала тріщину.

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 2 лютого біткоїн впав до 10-місячного мінімуму.