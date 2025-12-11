Запланована подія 2

Біткойн знову нижче $90 000: криптовалюти обвалилися на тлі побоювань щодо прибутків від ШІ

Біткойн опустився нижче $90 000 / Depositphotos

У четвер, 11 грудня, біткойн (BTC) в черговий раз опустився нижче позначки $90 000, адже загальний обвал криптовалют був спричинений побоюваннями інвесторів щодо прибутків від штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Прогноз Oracle 

Погіршення ризикових настроїв розпочалося після того, як американська хмарна компанія Oracle оприлюднила свій фінансовий прогноз.

Прогноз прибутків та доходів компанії не виправдав очікувань аналітиків, а керівництво повідомило про збільшення витрат на інфраструктуру.

Інвестори розцінили це як ознаку того, що високі витрати на розбудову інфраструктури штучного інтелекту не конвертуються у швидкі прибутки, на які вони сподівалися.

Криптовалюти продовжують спад

Ціна біткойна востаннє знизилася на 2,5%, опустившись до $90 056,24. Інша ключова криптовалюта, Ethereum (ETH), впала ще відчутніше — на 4,3%, до $3 196,62.

Таким чином, ринок знищив зростання останніх двох днів, продовживши спад, що розпочався під час торгів у США в середу після того, як Федеральна резервна система США оголосила про чергове зниження процентних ставок.

На момент написання матеріалу, за даними криптобіржі Binance, ціна біткоїна становила $89 925,45.

Нагадаємо, в середу, 3 грудня, біткоїн (BTC) відновив свої позиції, піднявшись до двотижневого максимуму. Найпопулярніша криптовалюта зросла на 2,6%, досягнувши позначки $93 965, що є найвищим показником з 17 листопада. 

Біткоїн в Україні

В Україні біткоїн офіційно визнаний як віртуальний актив відповідно до закону "Про віртуальні активи". Однак, він не має статусу законного платіжного засобу на території країни.

З 2025 року в Україні запроваджено оподаткування доходів від операцій з криптовалютами за загальною ставкою 19,5% (яка включає 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору).

Важливою відмінністю від міжнародної практики є те, що базою оподаткування виступає вся сума операції, а не лише отриманий прибуток.

Автор:
Тетяна Бесараб