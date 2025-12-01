Криптовалютний ринок переживає нестабільний період: біткоїн сьогодні впав нижче $85 000

1 грудня криптовалюти різко впали, що дало новий імпульс широкомасштабному розпродажу. На початку торгів у Нью-Йорку ціна біткойна впала на цілих 7%, до рівня 84 817,42 долара, тоді як ціна Ethereum знизилася більш ніж на 7%, до приблизно 2800 доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Більшість токенів рухалися за аналогічною схемою, зокрема ціна Solana впала на 8,4%.

Нестабільність ринку

Як зазначають аналітики, криптовалютний ринок переживає надзвичайно нестабільний період після тижневого розпродажу, який розпочався на початку жовтня. Тоді було ліквідовано близько $19 мільярдів у вигляді кредитного плеча лише через кілька днів після того, як біткоїн встановив історичний максимум у $126 251. У листопаді найпопулярніша криптовалюта втратила 16,7% своєї вартості. Минулого тижня їй вдалося частково відновити позиції, піднявшись вище $90 000, завдяки зниженню тиску продавців. Однак трейдери готуються до ще більших рухів униз.

"Це ризик початку грудня. Найбільше занепокоєння викликає мізерний приплив коштів до біржових фондів біткоїна та відсутність покупців. Ми очікуємо, що структурні перешкоди продовжаться цього місяця. Наступний ключовий рівень підтримки ми бачимо на позначці $80 000 за біткоїн", — прокоментував аналітик Шон Макналті з FalconX.

На час публікації матеріалу ціна біткоїна зросла до $85 852,7. Ethereum також відіграв позиції, його ціна становила $3031,87. Solana коштувала $126,58.

Ціна Bitcoin 1 грудня 2025 року Ціна Ethereum 1 грудня 2025 року Ціна Solana 1 грудня 2025 року

Макроекономічний тиск

Падіння цифрових активів також посилюється ширшими макроекономічними змінами, що відображаються на світових ринках. Азійські акції коливалися, а ф'ючерси на S&P 500 дещо знизилися. Зокрема, зростання дохідності державних облігацій Японії посилило тиск на зниження. "Це історично тисне на глобальні ризикові активи, включно з криптовалютою", — пояснив Джефф Ко з CoinEx.

Наступний тиждень буде вирішальним, оскільки дані щодо економіки США можуть вплинути на очікування щодо того, чи продовжить Федеральна резервна система свій цикл зниження ставок напередодні 2026 року.

Позиція інвесторів

Інвестори також пильно стежать за риторикою великих гравців, таких як Strategy. Її генеральний директор Фонг Ле заявив, що компанія, яка володіє запасом біткоїна на $56 мільярдів, може продати токен, якщо її mNAV (співвідношення вартості підприємства до активів біткоїна) стане негативним. "Ми можемо продати біткоїн, і ми б продали біткоїн, якби нам потрібно було фінансувати виплати дивідендів нижче 1x mNAV", — підкреслив він, назвавши це крайнім заходом.

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 21 листопада ринок криптовалют охопив масовий відтік капіталу з ризикових активів. Це призвело до різкого падіння цін на біткоїну та Ethereum до найнижчих позначок за останні місяці.