Криптовалютный рынок переживает нестабильный период: биткоин сегодня упал ниже $85000

1 декабря криптовалюты резко упали, что дало новый импульс широкомасштабной распродаже. В начале торгов в Нью-Йорке цена биткойна упала на целых 7%, до уровня 84817,42 долларов, тогда как цена Ethereum снизилась более чем на 7% до примерно 2800 долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Большинство токенов двигались по аналогичной схеме, в том числе цена Solana упала на 8,4%.

Нестабильность рынка

Как отмечают аналитики, криптовалютный рынок переживает чрезвычайно нестабильный период после начавшейся в начале октября недельной распродажи. Тогда было ликвидировано около $19 миллиардов в виде кредитного плеча всего через несколько дней после того, как биткоин установил исторический максимум в $126 251. В ноябре самая популярная криптовалюта потеряла 16,7% своей стоимости. На прошлой неделе ей удалось частично восстановить позиции, поднявшись выше $90 000 благодаря снижению давления продавцов. Однако трейдеры готовятся к еще большим движениям вниз.

"Это риск начала декабря. Наибольшее беспокойство вызывает мизерный приток средств в биржевые фонды биткоина и отсутствие покупателей. Мы ожидаем, что структурные препятствия продлятся в этом месяце. Следующий ключевой уровень поддержки мы видим на отметке $80 000 за биткоин", — прокомментировал аналитик Falcon.

На момент написания материала, цена биткоина выросла до $ 85852,7. Ethereum также отыграл позиции, его цена составляла $3031,87. Solana стоила $126,58.

Макроэкономическое давление

Падение цифровых активов также усугубляется более широкими макроэкономическими изменениями, отражаемыми на мировых рынках. Азиатские акции колебались, а фьючерсы на S&P 500 несколько снизились. В частности, рост доходности государственных облигаций Японии усилил давление на понижение. "Это исторически давит на глобальные рисковые активы, включая криптовалюту", - объяснил Джефф Ко из CoinEx.

Следующая неделя будет решающей, поскольку данные по экономике США могут повлиять на ожидания относительно того, продолжит ли Федеральная резервная система свой цикл снижения ставок накануне 2026 года.

Позиция инвесторов

Инвесторы также внимательно следят за риторикой крупных игроков, таких как Strategy. Ее генеральный директор Фонг Ле заявил, что компания, владеющая запасом биткоина на $56 миллиардов, может продать токен, если ее mNAV (соотношение стоимости предприятия к активам биткоина) станет отрицательным. "Мы можем продать биткоин, и мы бы продали биткоин, если бы нам нужно было финансировать выплаты дивидендов ниже 1x mNAV", - подчеркнул он, назвав это крайней мерой.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 21 ноября рынок криптовалют охватил массовый отток капитала из рисковых активов. Это привело к резкому падению цен на биткоин и Ethereum к самым низким отметкам за последние месяцы.