Криптомир потерял 1 триллион долларов из-за нового падения биткойна: анализ причин и прогноз

Масштабный "крипто-крух" 2025 вступил в новую, более острую фазу. В среду Биткоин резко упал до самого низкого уровня за семь месяцев, что продолжило сокрушительное падение цифровых активов и привело к потере более 1 триллиона долларов общей рыночной капитализации.

Самая большая криптовалюта опустилась до отметки $88 522. Это падение стало болезненным ударом как для розничных инвесторов, так и для крупных компаний по управлению цифровыми активами, чьи акции начали стремительно падать.

Ситуация несколько улучшилась после публикации прогноза доходов от Nvidia, развеявшего опасения относительно замедления глобального роста расходов на искусственный интеллект. На торгах в Азии в четверг утром стоимость биткоина выросла на целых 2,5%.

Следующие психологические пороги для биткоина находятся в пределах $85 000 и $80 000. При этом внимание рынка сосредоточено на минимуме 2025 года в $74 425, установленном в апреле во время турбулентности, связанной с тарифами. Общая рыночная капитализация криптовалют, достигшая своего пика около $4,3 триллиона 6 октября, сейчас колеблется около $3,2 триллиона. Важно понимать, что значительная часть этих изменений является "бумажными" потерями, а не реальным выводом средств из рынка.

Хрупкость рынка стала очевидна 10 октября, когда было продано более $19 миллиардов криптовалютных позиций с кредитным плечом. Это событие запустило цепную реакцию требований по внесению маржи, оттоку средств с бирж и остановило приток новых покупателей.

"Инвесторы бродят в темноте - у них нет макроэкономических ориентиров. Они реагируют только на действия "китов" блокчейна и это вызывает серьезную обеспокоенность", - объясняет Джеймс Баттерфилл, руководитель исследований CoinShares.

Рост биткоина до более чем $126 000 в начале года основывался на двух столпах: ожиданиях снижения процентных ставок ФРС и растущем институциональном принятии. К сожалению, оба эти нарратива остановились, и покупатели импульса отступили. Падение особенно больно сказывается на компаниях по управлению цифровыми активами, чьи оценки были завышены на предыдущем росте.

Между тем, Ethereum также упал ниже $3000. После отставания от биткоина в начале года второй по величине токен вырос почти до $5000 в августе, но с тех пор "достижений" роста цены не произошло.

"Я считаю, что мы ближе к концу распродаж, чем к их началу. Однако рынки проходят нестабильную фазу, и криптовалюта может столкнуться с большим падением, прежде чем найдет базу для восстановления", - прогнозирует Мэтью Хуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management.

На момент написания материала на бирже Вinance биткоин торговался на уровне $92173,99, а Ethereum $3035,14.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 18 ноября биткоин упал ниже 90 тыс. долларов впервые за семь месяцев.