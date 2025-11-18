Биткоин упал ниже 90 тыс. долларов впервые за семь месяцев: причины

Сегодня, 18 ноября, биткоин упал ниже 90 тыс. долларов впервые за семь месяцев. Цена криптовалюты снизилась почти на 30% от октябрьского пика свыше 126 тыс. долларов, что свидетельствует об уменьшении аппетита инвесторов к риску на финансовых рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Биткоин дешевеет

В регионе Азии днем цена криптовалюты снизилась на 2% до 89 953 долларов, после того как на прошлой неделе биткоин пробил уровень поддержки около 98 000 долларов.

Аналитики связывают падение с сочетанием сомнений в будущем снижении процентных ставок в США и колебаний настроений на финансовых рынках после продолжительного роста. По словам Джошуа Чу, сопредседателя Гонконгской ассоциации Web3, дополнительным фактором явилось массовое закрытие позиций листинговых компаний и учреждений, что усиливает риски распространения кризиса на рынке. При снижении уровней поддержки и росте макроэкономической неопределенности доверие к криптовалюту может падать очень быстро.

Акции бирж падают на фоне ухудшения настроений

Акции компаний, связанных с криптовалютами, как Strategy, Riot Platforms, Mara Holdings и биржи Coinbase, упали вместе с общим ухудшением настроений на рынке. Во вторник акции технологических компаний в Японии и Южной Корее также снизились.

Криптовалютный эфир потерял почти 40% с августовского пика свыше $4955 и торговался около $2997. Эксперты отмечают, что падение биткоина и эфира может отражать более широкие настроения на рынке, а следующий ключевой уровень поддержки для биткоина оценивается на уровне $75 000, если волатильность остается высокой.

Напомним, 11 октября криптовалютный рынок понес рекордные убытки после резкой волны ликвидаций, произошедшей лишь через несколько дней после того, как биткоин достиг исторического максимума. В течение 24 часов было ликвидировано позиций на сумму более 19 миллиардов долларов, а более 1,6 миллиона трейдеров потеряли свои активы.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами. Биткоин используется:

Для сбора средств особенно во время войны для поддержки армии и гуманитарных нужд.

Для международной помощи – быстрые и безопасные переводы от партнеров и доноров.

Как инвестиционный инструмент среди украинцев.

В апреле 2025 года Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложение виртуальных активов

Также в законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов - их делят на три основных категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование - например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.