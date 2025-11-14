Четверть миллиона трейдеров за сутки потеряли более миллиарда: биткоин впервые за полгода обвалился ниже $96 000

В ночь на 14 ноября 2025 года биткоин резко упал, опустившись ниже отметки в $96 000. Это самый низкий показатель за последние шесть месяцев – подобные значения рынок фиксировал в мае 2025-го.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Incrypted.

Впоследствии курс частично восстановился, поднявшись до уровня в $97 тыс.

Падение коснулось и других ведущих криптовалют: все активы по топ-10 по рыночной капитализации продемонстрировали проседание. У части оно было менее резким, чем у биткоина.

Индекс страха упал до годового минимума

13 ноября индекс "страха и алчности", свидетельствующий о панических настроениях среди инвесторов, опустился до 15 пунктов, войдя в зону "экстремального страха". В последний раз такие низкие значения фиксировались в марте 2025 года.

Более 246 тысяч трейдеров потеряли $1,1 млрд

На фоне рыночного падения за минувшие сутки было ликвидировано позиций более 246 000 трейдеров, а суммарный ущерб составил более $1,1 млрд.

Отмечается, что резкое проседание рынка после заявления министра обороны США Пита Гегсета о начале масштабной военной операции в Венесуэле, направленной на борьбу с наркотрафиком. Геополитическое напряжение усилило давление на рисковые активы, в частности криптовалюты.

Заметим, что согласно данным СoinMarketСap, по состоянию на 10:35 биткоин стоил 96,92 тыс. дол.

Напомним, 11 октября криптовалютный рынок понес рекордные убытки после резкой волны ликвидаций, произошедшей лишь через несколько дней после того, как биткоин достиг исторического максимума. В течение 24 часов было ликвидировано позиций на сумму более 19 миллиардов долларов, а более 1,6 миллиона трейдеров потеряли свои активы.