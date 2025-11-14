Чверть мільйона трейдерів за добу втратили понад мільярд: біткоїн вперше за пів року обвалився нижче $96 000

У ніч на 14 листопада 2025 року біткоїн різко впав, опустившись нижче позначки $96 000. Це найнижчий показник за останні шість місяців – подібні значення ринок фіксував у травні 2025-го.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Incrypted.

Згодом курс частково відновився, піднявшись до рівня $97 тис.

Падіння торкнулося й інших провідних криптовалют: усі активи з топ-10 за ринковою капіталізацією продемонстрували просідання. У частини воно було менш різким, ніж у біткоїна.

Індекс страху впав до річного мінімуму

13 листопада індекс "страху та жадібності", який свідчить про панічні настрої серед інвесторів, опустився до 15 пунктів, увійшовши до зони "екстремального страху". Востаннє такі низькі значення фіксувалися у березні 2025 року.

Понад 246 тисяч трейдерів втратили $1,1 млрд

На тлі ринкового падіння за минулу добу було ліквідовано позицій понад 246 000 трейдерів, а сумарні збитки сягнули понад $1,1 млрд.

Зазначається, що різке просідання ринку відбулося після заяви міністра оборони США Піта Гегсета про початок масштабної військової операції у Венесуелі, спрямованої на боротьбу з наркотрафіком. Геополітична напруга посилила тиск на ризикові активи, зокрема криптовалюти.

Зауважимо, що згідно з даними СoinМarketСap, станом на 10:35 біткоїн коштував 96,92 тис. дол.

Нагадаємо, 11 жовтня криптовалютний ринок зазнав рекордних збитків після різкої хвилі ліквідацій, що сталася лише через кілька днів після того, як біткоїн досяг історичного максимуму. Протягом 24 годин було ліквідовано позицій на суму понад 19 мільярдів доларів, а понад 1,6 мільйона трейдерів втратили свої активи.