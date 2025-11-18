Біткоїн впав нижче 90 тис. доларів вперше за сім місяців: причини

Сьогодні, 18 листопада, біткоїн впав нижче 90 тис. доларів уперше за сім місяців. Ціна криптовалюти знизилася майже на 30% від жовтневого піку понад 126 тис. доларів, що свідчить про зменшення апетиту інвесторів до ризику на фінансових ринках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Біткоїн дешевшає

У регіоні Азії вдень ціна криптовалюти знизилася на 2% до 89 953 доларів, після того як минулого тижня біткоїн пробив рівень підтримки близько 98 000 доларів.

Аналітики пов’язують падіння з поєднанням сумнівів щодо майбутнього зниження процентних ставок у США та коливань настроїв на фінансових ринках після тривалого зростання. За словами Джошуа Чу, співголови Гонконгської асоціації Web3, додатковим фактором стало масове закриття позицій лістингових компаній та установ, що підсилює ризики поширення кризи на ринку. Під час зниження рівнів підтримки та зростання макроекономічної невизначеності довіра до криптовалют може падати дуже швидко.

Акції бірж падають на тлі погіршення настроїв

Акції компаній, пов’язаних із криптовалютами, таких як Strategy, Riot Platforms, Mara Holdings та біржі Coinbase, впали разом із загальним погіршенням настроїв на ринку. У вівторок акції технологічних компаній у Японії та Південній Кореї також знизилися.

Криптовалютний ефір втратив майже 40% з серпневого піку понад $4955 і торгувався близько $2997. Експерти зазначають, що падіння біткоїна та ефіру може відображати ширші настрої на ринку, а наступний ключовий рівень підтримки для біткоїна оцінюють на рівні $75 000, якщо волатильність залишатиметься високою.

Нагадаємо, 11 жовтня криптовалютний ринок зазнав рекордних збитків після різкої хвилі ліквідацій, що сталася лише через кілька днів після того, якбіткоїн досяг історичного максимуму. Протягом 24 годин було ліквідовано позицій на суму понад 19 мільярдів доларів, а понад 1,6 мільйона трейдерів втратили свої активи.

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами. Біткоїн використовується:

Для збору коштів — особливо під час війни для підтримки армії та гуманітарних потреб.

Для міжнародної допомоги — швидкі та безпечні перекази від партнерів і донорів.

Як інвестиційний інструмент серед українців.

У квітні 2025 року Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

Також у законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.