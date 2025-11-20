Криптосвіт втратив 1 трильйон доларів через нове падіння біткоїна: аналіз причин та прогноз

Масштабний “крипто-крах” 2025 року вступив у нову, більш гостру фазу. У середу біткоїн різко впав до найнижчого рівня за сім місяців, що продовжило нищівне падіння цифрових активів і призвело до втрати понад 1 трильйон доларів загальної ринкової капіталізації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Найбільша криптовалюта опустилася до позначки $88 522. Це падіння стало болісним ударом як для роздрібних інвесторів, так і для великих компаній з управління цифровими активами, чиї акції почали стрімко падати.

Ситуація дещо покращилася після публікації прогнозу доходів від Nvidia, який розвіяв побоювання щодо уповільнення глобального зростання витрат на штучний інтелект. На торгах в Азії у четвер вранці вартість біткоїна зросла на цілих 2,5%.

Наступні психологічні пороги для біткоїна знаходяться в межах $85 000 та $80 000. При цьому увага ринку зосереджена на мінімумі 2025 року в $74 425, встановленому у квітні під час турбулентності, пов'язаної з тарифами. Загальна ринкова капіталізація криптовалют, яка досягла свого піку близько $4,3 трильйона 6 жовтня, зараз коливається біля $3,2 трильйона. Важливо розуміти, що значна частина цих змін є "паперовими" втратами, а не реальним виведенням коштів з ринку.

Крихкість ринку стала очевидною 10 жовтня, коли було продано понад $19 мільярдів криптовалютних позицій із кредитним плечем. Ця подія запустила ланцюгову реакцію вимог щодо внесення маржі, відтоку коштів з бірж та зупинила приплив нових покупців.

"Інвестори блукають у темряві — у них немає макроекономічних орієнтирів. Вони реагують лише на дії "китів" блокчейну і це викликає серйозне занепокоєння", — пояснює Джеймс Баттерфілл, керівник досліджень CoinShares.

Зростання біткоїна до понад $126 000 на початку року ґрунтувалося на двох стовпах: очікуваннях зниження процентних ставок ФРС та зростаючому інституційному прийнятті. На жаль, обидва ці наративи зупинилися, і покупці імпульсу відступили. Падіння особливо боляче б'є по компаніях з управління цифровими активами, чиї оцінки були завищені на попередньому зростанні.

Тим часом, Ethereum також впав нижче $3000. Після відставання від біткоїна на початку року, другий за величиною токен зріс майже до $5000 у серпні, але з того часу "досягнень" зростання ціни не відбулося.

"Я вважаю, що ми ближче до кінця розпродажів, ніж до їхнього початку. Однак, ринки проходять нестабільну фазу, і криптовалюта може зіткнутися з більшим падінням, перш ніж знайде базу для відновлення", — прогнозує Метью Хуган, головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management.

На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн торгувався на рівні $92173,99, а Ethereum – $3035,14.

Вартість біткоїна 20 листопада 2025 року на біржі Вinance

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 18 листопада біткоїн впав нижче 90 тис. доларів вперше за сім місяців.