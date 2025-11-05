Власники біткоїнів продали монет на близько $45 млрд, що призвело до дисбалансу на ринку: прогноз аналітиків

Довгострокові власники біткоїнів продали близько 400 000 монет за останній місяць на близько 45 мільярдів доларів. Це призвело до дисбалансу на ринку. Аналітики бачать потенціал для подальшого зниження ціни біткоїна, спад може тривати до весни 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

У вівторок, 4 листопада, ціна оригінальної криптовалюти впала на 7,4%, опустившись нижче позначки в $100 000 вперше з червня. Це більш ніж на 20% менше за рекордний максимум, досягнутий лише місяць тому. Хоча сьогодні вранці в Нью-Йорку біткойн дещо відновився (+1,7%). Однак трейдери опціонів вже роблять ставки на подальше зниження, орієнтуючись на рівень $80 000.

Яка ситуація на ринку?

Якщо крах у жовтні був спричинений примусовим продажем (ліквідацією), то нинішнє падіння викликане стабільним ритмом продажів на спотовому ринку.

За даними CoinGlass, ліквідовано приблизно $2 мільярди криптовалютних позицій — це скромна сума порівняно з $19 мільярдами, які спричинили крах минулого місяця. Відкритий інтерес до ф'ючерсів залишається низьким, а увага зосереджена на давніх власниках.

Масштаб продажу "довгострокових" біткойнів

За словами Маркуса Тілена, керівника 10x Research, давні власники біткойнів продали близько 400 000 BTC за останній місяць, що еквівалентно приблизно $45 мільярдам.

У свою чергу Ветле Лунде, керівник досліджень K33, стверджує: за останній місяць було реактивовано понад 319 000 біткойнів, які зберігалися протягом шести-дванадцяти місяців, що свідчить про значну фіксацію прибутку.

Тілен попереджає, що зростаючий дисбаланс між власниками, що позбуваються BTC, та новими покупцями, які не можуть поглинути пропозицію (зокрема, "кити" — організації, що володіють 100-1000 BTC, просто не купують), формує негативний напрямок ринку. Він припускає, що цей спад, подібно до ведмежого ринку 2021–2022 років, може тривати до наступної весни, а максимальна ціль для зниження становить $85 000.

"Я не вірю в цикл, — сказав він, — але я припускаю, що ми певним чином консолідуємося і потенційно знизимося ще трохи нижче. 85 000 доларів — мій максимальний прогноз щодо зниження".

Варто зазначити, що на момент написання матеріалу на біржі Вinance ціна біткоїна становила 103 287,4 доларів.

Ціна біткоїна 5 листопада, 17:32.



Нагадаємо, 3 жовтня вперше після встановлення рекордного максимуму сім тижнів тому, ціна біткоїна зросла до понад $120 000. Це відбувалося на тлі посилення спекуляцій про те, що припинення роботи уряду США спонукає інвесторів шукати безпечні активи.