Владельцы биткоинов продали монет на около $45 млрд, что привело к дисбалансу на рынке: прогноз аналитиков

Долгосрочные владельцы биткоинов продали около 400 000 монет за последний месяц на около 45 миллиардов долларов. Это привело к дисбалансу на рынке. Аналитики видят потенциал для дальнейшего снижения цены биткоина, спад может продолжаться до весны 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Во вторник , 4 ноября, цена оригинальной криптовалюты упала на 7,4%, опустившись ниже отметки в $100 000 впервые с июня. Это более чем на 20% меньше рекордного максимума, достигнутого лишь месяц назад. Хотя сегодня утром в Нью-Йорке биткойн несколько восстановился (+1,7%). Однако трейдеры опционов уже делают ставки на дальнейшее понижение, ориентируясь на уровень $80 000.

Какова ситуация на рынке?

Если крушение в октябре было вызвано принудительной продажей (ликвидацией), то нынешнее падение вызвано стабильным ритмом продаж на спотовом рынке.

По данным CoinGlass, ликвидировано примерно $2 миллиарда криптовалютных позиций — это скромная сумма по сравнению с $19 миллиардами, повлекшими за собой крах прошлого месяца. Открытый интерес к фьючерсам остается низким, а внимание сосредоточено на давних владельцах.

Масштаб продажи "долгосрочных" биткойнов

По словам Маркуса Тилена, руководителя 10x Research, давние владельцы биткойнов продали около 400 000 BTC за последний месяц, что эквивалентно примерно $45 миллиардам.

В свою очередь Ветле Лунде, руководитель исследований K33, утверждает: за последний месяц было реактивировано более 319 000 биткойнов, хранившихся в течение шести-двенадцати месяцев, что свидетельствует о значительной фиксации прибыли.

Тилен предупреждает, что растущий дисбаланс между собственниками, избавляемыми от BTC, и новыми покупателями, которые не могут поглотить предложение (в частности, "киты" — организации, владеющие 100-1000 BTC, просто не покупают), формирует негативное направление рынка. Он предполагает, что этот спад, подобно медвежьему рынку 2021-2022 годов, может продолжаться до следующей весны, а максимальная цель для снижения составляет $85 000.

"Я не верю в цикл, — сказал он, — но я предполагаю, что мы определенным образом консолидируемся и потенциально снизимся еще чуть ниже. 85 000 долларов — мой максимальный прогноз по снижению".

Стоит отметить, что на момент написания материала на бирже Вinance цена биткоина составляла 103 287,4 долларов.

Цена биткоина 5 ноября, 17:32.



Напомним, 3 октября впервые после установления рекордного максимума семь недель назад, цена биткоина выросла до более чем $120 000. Это происходило на фоне усиления спекуляций о том, что прекращение работы правительства США побуждает инвесторов искать безопасные активы.