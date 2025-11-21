Рынок криптовалют охватил массовый отток капитала: биткоин упал до самой низкой отметки за последние месяцы

21 ноября рынок криптовалют охватил массовый отток капитала из рисковых активов. Это привело к резкому падению цен на биткоин и Ethereum к самым низким отметкам за последние месяцы. Основные причины – общие опасения относительно высоких оценок технологических компаний и исчезновения надежд на скорейшее смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Биткоин, самая большая криптовалюта мира, упал на 2,1%, достигнув семимесячного минимума на уровне $85 350,75. Ethereum также снизился более чем на 2%, опустившись до четырехмесячного минимума в $2 777,39. Оба токена зафиксировали недельные потери примерно на 8%.

Это падение является индикатором хрупкости настроений на рынке криптовалют. Как отмечают аналитики, если биткоин, являющийся "барометром склонности к риску", продолжает падать, ситуация на рынке может ухудшиться. За последние шесть недель общая рыночная капитализация всех криптовалют потеряла около $1,2 триллиона.

Падение после рекордного роста

Текущее снижение особенно резко, поскольку биткоин пережил "звездный" рост, достигнув рекордного уровня свыше $120 000 в октябре. Этому способствовали благоприятные регуляторные изменения криптоактивов во всем мире. Однако рынок остается под давлением после рекордного крушения в прошлом месяце, когда было ликвидировано более 19 миллиардов долларов по позициям с кредитным плечом.

В настоящее время биткоин уничтожил всю свою годовую прибыль и упал на 8% с начала года, тогда как Ethereum потерял почти 16%. Распродажа также повлияла на акции компаний, аккумулирующих криптовалюту, таких как Strategy и Metaplanet.

Аналитики CryptoQuant отмечают: "Условия на рынке биткоина являются самыми "медвежьими" с начала текущего "бычьего" цикла в январе 2023 года. Мы вероятно наблюдаем, что большая часть волны спроса этого цикла уже прошла".

На момент написания материала на бирже Вinance биткоин торговался на уровне $83 850,83, а Ethereum - $ 2 794,36.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 19 ноября Биткоин резко упал до самого низкого уровня за семь месяцев, что продолжило сокрушительное падение цифровых активов и привело к потере более 1 триллиона долларов общей рыночной капитализации.