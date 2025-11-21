Ринок криптовалют охопив масовий відтік капіталу: біткоїн впав до найнижчої позначки за останні місяці

21 листопада ринок криптовалют охопив масовий відтік капіталу з ризикових активів. Це призвело до різкого падіння цін на біткоїну та Ethereum до найнижчих позначок за останні місяці. Основні причини – загальні побоювання щодо високих оцінок технологічних компаній та зникнення надій на швидке пом'якшення політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Біткоїн, найбільша криптовалюта світу, впав на 2,1%, досягнувши семимісячного мінімуму на рівні $85 350,75. Ethereum також знизився більш ніж на 2%, опустившись до чотиримісячного мінімуму $2 777,39. Обидва токени зафіксували тижневі втрати приблизно на 8%.

Це падіння є індикатором крихкості настроїв на ринку криптовалют. Як зазначають аналітики, якщо біткоїн, який є "барометром схильності до ризику", продовжує падати, ситуація на ринку може погіршитися. За останні шість тижнів загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют втратила близько $1,2 трильйона.

Падіння після рекордного зростання

Поточне зниження є особливо різким, оскільки біткоїн пережив "зоряне" зростання, досягнувши рекордного рівня понад $120 000 у жовтні. Цьому сприяли сприятливі регуляторні зміни щодо криптоактивів у всьому світі. Однак ринок залишається під тиском після рекордного краху минулого місяця, коли було ліквідовано понад $19 мільярдів за позиціями з кредитним плечем.

Наразі біткоїн знищив увесь свій річний прибуток і впав на 8% з початку року, тоді як Ethereum втратив майже 16%. Розпродаж також вплинув на акції компаній, що акумулюють криптовалюту, таких як Strategy та Metaplanet.

Аналітики CryptoQuant зазначають: "Умови на ринку біткоїна є найбільш "ведмежими" з початку поточного "бичачого" циклу в січні 2023 року. Ми ймовірно спостерігаємо, що більша частина хвилі попиту цього циклу вже пройшла ".

На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн торгувався на рівні $83850,83, а Ethereum – $2794,36.

Курс біткоїна 21 листопада 2025 року

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 19 листопада біткоїн різко впав до найнижчого рівня за сім місяців, що продовжило нищівне падіння цифрових активів і призвело до втрати понад 1 трильйон доларів загальної ринкової капіталізації.