Биткойн снова ниже $90 000: криптовалюты обрушились на фоне опасений относительно доходов от ИИ

В четверг, 11 декабря, биткойн (BTC) в очередной раз опустился ниже отметки $90 000, ведь общий обвал криптовалюта был вызван опасениями инвесторов относительно доходов от искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Прогноз Oracle

Ухудшение рисковых настроений началось после того, как американская облачная компания Oracle обнародовала свой финансовый прогноз.

Прогноз доходов и доходов компании не оправдал ожиданий аналитиков, а руководство сообщило об увеличении расходов на инфраструктуру.

Инвесторы расценили это как признак того, что высокие затраты на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта не конвертируются в быстрые прибыли, на которые они надеялись.

Криптовалюты продолжают спад

Цена биткойна в последний раз снизилась на 2,5%, опустившись до $90 056,24. Другая ключевая криптовалюта, Ethereum (ETH), упала еще более ощутимо — на 4,3%, до $3 196,62.

Таким образом, рынок уничтожил рост последних двух дней, продолжив спад, начавшийся в ходе торгов в США в среду после того, как Федеральная резервная система США объявила об очередном снижении процентных ставок.

На момент написания материала по данным криптобиржи Binance цена биткоина составляла $89 925,45.

Напомним, в среду, 3 декабря, биткоин (BTC) возобновил свои позиции, поднявшись до двухнедельного максимума. Самая популярная криптовалюта выросла на 2,6%, достигнув отметки в $93 965, что является самым высоким показателем с 17 ноября.

Биткоин в Украине

В Украине биткоин официально признан как виртуальный актив в соответствии с законом "О виртуальных активах". Однако он не имеет статуса законного платежного средства на территории страны.

С 2025 года в Украине введено налогообложение доходов от операций с криптовалютами по общей ставке 19,5% (включающей 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора).

Важным отличием от международной практики является то, что налогооблагаемой базой выступает вся сумма сделки, а не только полученная прибыль.