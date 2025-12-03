Биткоин вырос в цене, достигнув двухнедельного максимума: сколько стоят основные токены сегодня

В среду, 3 декабря, биткоин (BTC) возобновил свои позиции, поднявшись до двухнедельного максимума. Самая популярная криптовалюта выросла на 2,6%, достигнув отметки в $93 965, что является самым высоким показателем с 17 ноября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Хотя впоследствии биткоин несколько отступил, торгуясь ранним утром в Нью-Йорке на уровне около $93 380, рост продемонстрировали также Ethereum (ETH) и другие основные токены.

Рынок цифровых активов остается в нестабильном состоянии после начавшегося в начале октября резкого падения. Тогда биткоин достиг своего рекордного максимума более $126 000, но с тех пор общая стоимость крипторинка снизилась более чем на 1 триллион долларов. Тем не менее, инвесторы осторожно лелеют оптимизм по росту рынка криптовалют.

Главный рыночный аналитик IG Крис Бошам отметил, что хотя "поклонники биткоина будут справедливо осторожны... похоже, что возобновление аппетита к риску на фондовом рынке наконец-то распространяется и на криптовалютное пространство". Он добавил, что превышение отметки в $93 000 дает "определенную надежду на более устойчивое движение вверх".

На момент написания материала цена биткоина составляла $ 93 178,7 5. Ethereum также отыграл позиции, его цена составляла $30 75,63 . Solana осталась на уровне 1 декабря и стоила $126,58.

Цена Вitcoin 3 декабря 2025 года на бирже Вinance

Настроения на крипторынку

Настроения на крипторинку улучшились благодаря нескольким ключевым событиям:

фьючерсы на акции США указывают на рост, поскольку трейдеры ожидают экономических данных, которые могут усилить ожидания по снижению процентной ставки;

глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс представил планы по "исключению для инноваций" для компаний, занимающихся цифровыми активами;

решение Vanguard Group позволит торговлю криптоориентированными ETF и взаимными фондами на своей платформе.

По словам аналитика FxPro Алекса Купцикевича, эти события, вместе с формированием нового ценового "дна" для биткоина на этой неделе, создали "серию жизненно важных признаков формирования восходящего тренда".

Однако осторожность сохраняется. Объемы "медвежьих" ставок, ликвидированных благодаря последнему росту, составили около $400 миллионов за 24 часа, что свидетельствует о нестабильности. Руководитель FalconX Шон Макналти заметил: "Мы не видим много покупателей на вершине... Настроения все еще нестабильны".

Мелвин Денг, главный исполнительный директор QCP Group, назвал это восстановление лишь "облегчением", но добавил, что биткоин может "отвоевать определенный импульс", и это "отличный повод для недостаточно развернутых, рассмотреть определенный начальный уровень".

Биткоин и Украина

В Украине биткоин официально признан виртуальным активом в соответствии с законом "О виртуальных активах". Однако он не имеет статуса законного платежного средства на территории страны.

С 2025 года в Украине введено налогообложение доходов от операций с криптовалютами по общей ставке 19,5% (включающей 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора). Важным отличием от международной практики является то, что налогооблагаемой базой выступает вся сумма сделки, а не только полученная прибыль.

Физические лица, осуществляющие операции с криптовалютами, несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты этих налогов. Несмотря на особенности регулирования, Украина демонстрирует высокий уровень интереса к криптовалютам: страна входит в пятерку мировых лидеров по доле владения биткоинами среди населения.

Напомним, 1 декабря в начале торгов в Нью-Йорке цена упала на целых 7%, до уровня 84 817,42 доллара, тогда как цена Ethereum снизилась более чем на 7%, до примерно 2800 долларов.