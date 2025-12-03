Біткоїн зріс у ціні, досягнувши двотижневого максимуму: скільки коштують основні токени сьогодні

В середу, 3 грудня, біткоїн (BTC) відновив свої позиції, піднявшись до двотижневого максимуму. Найпопулярніша криптовалюта зросла на 2,6%, досягнувши позначки $93 965, що є найвищим показником з 17 листопада.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Хоча згодом біткоїн дещо відступив, торгуючись рано вранці в Нью-Йорку на рівні близько $93 380, зростання продемонстрували також Ethereum (ETH) та інші основні токени.

Ринок цифрових активів залишається в нестабільному стані після різкого падіння, яке почалося на початку жовтня. Тоді біткоїн досяг свого рекордного максимуму понад $126 000, але з того часу загальна вартість крипторинка знизилася на понад 1 трильйон доларів. Тим не менш, інвестори обережно плекають оптимізм щодо росту ринку криптовалют.

Головний ринковий аналітик IG Кріс Бошам зазначив, що хоча "шанувальники біткоїна будуть справедливо обережні... схоже, що відновлення апетиту до ризику на фондовому ринку нарешті поширюється і на криптовалютний простір". Він додав, що перевищення позначки $93 000 дає "певну надію на більш стійкий рух угору".

На момент написання матеріалу ціна біткоїна становила $93178,75. Ethereum також відіграв позиції, його ціна становила $3075,63. Solana залишилася на рівні 1 грудня і коштувала $126,58.

Ціна Вitcoin 3 грудня 2025 року на біржі Вinance

Настрої на крипторинку

Настрої на крипторинку покращилися завдяки кільком ключовим подіям:

ф'ючерси на акції США вказують на зростання, оскільки трейдери очікують економічних даних, які можуть посилити очікування щодо зниження процентної ставки;

голова Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Пол Аткінс представив плани щодо "винятку для інновацій" для компаній, що займаються цифровими активами;

рішення Vanguard Group дозволити торгівлю криптоорієнтованими ETF та взаємними фондами на своїй платформі.

За словами аналітика FxPro Алекса Купцікевича, ці події, разом із формуванням нового цінового "дна" для біткоїна цього тижня, створили "серію життєво важливих ознак формування висхідного тренду".

Однак обережність зберігається. Обсяги "ведмежих" ставок, ліквідованих завдяки останньому зростанню, склали близько $400 мільйонів за 24 години, що свідчить про нестабільність. Керівник FalconX Шон Макналті зауважив: "Ми не бачимо багато покупців на вершині... Настрої все ще нестабільні".

Мелвін Денг, головний виконавчий директор QCP Group, назвав це відновлення лише "полегшенням", але додав, що біткоїн може "відвоювати певний імпульс", і це "чудова нагода для тих, хто недостатньо розгорнутий, розглянути певний початковий рівень".

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн офіційно визнаний як віртуальний актив відповідно до закону "Про віртуальні активи". Однак, він не має статусу законного платіжного засобу на території країни.

З 2025 року в Україні запроваджено оподаткування доходів від операцій з криптовалютами за загальною ставкою 19,5% (яка включає 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору). Важливою відмінністю від міжнародної практики є те, що базою оподаткування виступає вся сума операції, а не лише отриманий прибуток.

Фізичні особи, які здійснюють операції з криптовалютами, несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати цих податків. Незважаючи на особливості регулювання, Україна демонструє високий рівень інтересу до криптовалют: країна входить до п'ятірки світових лідерів за часткою володіння біткоїнами серед населення.

Нагадаємо, 1 грудня на початку торгів у Нью-Йорку ціна біткоїна впала на цілих 7%, до рівня 84 817,42 долара, тоді як ціна Ethereum знизилася більш ніж на 7%, до приблизно 2800 доларів.