Рынок криптовалют потерял почти 500 миллиардов долларов в неделю: какие причины

Криптовалютный рынок столкнулся с серьезным испытанием: менее чем через неделю со счетов инвесторов было "стерто" почти пол триллиона долларов. С 29 января общая капитализация рынка сократилась на 467,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Еще недавно на крипторынку царил оптимизм из-за прихода к власти в США администрации, дружественной к цифровым активам. Однако реальность оказалась более жесткой. Биткоин вчера опустился до 15-месячного минимума в $72 877. Хотя к моменту написания материала цена несколько откатилась до $76 414,39, общий тренд остается тревожным.

"Утренние настроения в Азии осторожны. Инвесторы все еще избегают рисков, темпы продажи замедлились... Тем не менее, курс биткоина ниже 73 000 долларов поднял настроения до уровня крайнего страха", - отмечает аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.

Почему рынок "покраснел"?

Главным триггером стала геополитика. Рост напряженности между США и Ираном заставил инвесторов убегать в безопасные гавани. Но здесь рынок ждал сюрприз: биткоин не сработал как "цифровое золото". Пока традиционные драгоценные металлы начали восстанавливаться, криптовалюты продолжили падение.

"Биткойн оказался сугубо спекулятивным активом, который не смог зарекомендовать себя как хедж, подобный драгоценным металлам", - объяснил инвестор Майкл Берри.

Основные цифры

После того, как в понедельник инвесторы увидели чистый приток около 562 миллионов долларов, во вторник инвесторы вывели из группы 272 миллиона долларов. За последние 24 часа на рынке бессрочных фьючерсов было ликвидировано более 700 миллионов долларов в криптовалютных ставках.

Кроме того, $19 миллиардов в токенах с кредитным плечом были уничтожены во время ликвидации 10 октября. $6,67 миллиарда – общая сумма ликвидаций на фьючерсном рынке с конца января.

Даже те, кто годами верил в непреклонность крипт, начинают сомневаться. Майкл Новограц, СЕО Galaxy Digital LP, отметил, что многолетняя "почти религиозная вера" в биткоин дала трещину.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 2 февраля биткоин упал до 10-месячного минимума.