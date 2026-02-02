Биткоин упал до 10-месячного минимума: сколько стоят основные криптомонеты сегодня

Настроения на рынке криптовалют остаются мрачными. Цифровые активы продолжают терять в цене на фоне общей финансовой турбулентности. 2 февраля биткоин обновил 10-месячный минимум.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Падения BTC

Утром на азиатских торгах самая популярная криптовалюта мира упала на 2,5%, опустившись до отметки в $74 541. Это почти самый низкий уровень с момента возвращения Дональда Трампа к власти. Еще недавно актив стоил $126 000, но с тех пор он потерял около 40% своей стоимости.

Ситуация выглядит системной: январь стал четвертым месяцем подряд, когда биткоин теряет в цене. Такой продолжительной серии падений рынок не видел со времен "криптозимы" 2018 года.

Вместе с биткоином падают Ethereum (-4%) и Solana (-1,6%). Даже золото, традиционная "тихая гавань", продолжает дешеветь после самого обвала за десятилетия.

Факторы влияния и прогноз

Назначение Кевина Орша на должность главы Федеральной резервной системы США испугало инвесторов. Его репутация жесткого борца с инфляцией укрепила доллар, традиционно давящий на рисковые активы.

"Базовое настроение остается медвежьим в краткосрочной перспективе. Криптовалюта отслеживает общие рынки активов и не двигается изолированно. Я ожидаю, что минимум для биткойна будет в диапазоне от 70 000 до 74 000 долларов, а максимум - около 90 000 долларов", - прогнозирует Демиен.

Сейчас крипторинок находится в точке неопределенности. Возврат к отметке $126 000 кажется далекой мечтой, а борьба за уровень $70 000 становится решающей для будущего всей индустрии.

"Дальнейшее падение ниже максимумов 2021 года около 70 000 долларов нанесет разрушительный долгосрочный удар по доверию", – отмечает Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets.

Актуальные цены

На момент написания материала на бирже Вinance биткоин торговался на уровне $76 692,91, Ethereum – $2222,82, Solana – $101,66, XRP – $1,5 9 .

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 30 января биткоин упал до двухмесячного минимума на фоне роста спекуляций по поводу возможных изменений в руководстве Федеральной резервной системы США. В прошлую пятницу он стоил $82 300.