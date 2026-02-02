Біткоїн впав до 10-місячного мінімуму: скільки коштують основні криптомонети сьгодні

Настрої на ринку криптовалют залишаються похмурими. Цифрові активи продовжують втрачати в ціні на тлі загальної фінансової турбулентності. 2 лютого біткоїн оновив 10-місячний мінімум.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Падіння BTC

Вранці на на азійських торгах найпопулярніша криптовалюта світу впала на 2,5%, опустившись до позначки $74 541. Це майже найнижчий рівень з моменту повернення Дональда Трампа до влади. Ще нещодавно актив коштував $126 000, але з того часу він втратив близько 40% своєї вартості.

Ситуація виглядає системною: січень став четвертим місяцем поспіль, коли біткоїн втрачає в ціні. Такої тривалої серії падінь ринок не бачив з часів "криптозими" 2018 року.

Разом із біткоїном падають Ethereum (-4%) та Solana (-1,6%). Навіть золото, традиційна "тиха гавань", продовжує дешевшати після найбільшого обвалу за десятиліття.

Фактори впливу і прогноз

Призначення Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США налякало інвесторів. Його репутація жорсткого борця з інфляцією зміцнила долар, що традиційно тисне на ризикові активи.

"Базовий настрій залишається ведмежим у короткостроковій перспективі. Криптовалюта відстежує загальні ринки активів і не рухається ізольовано. Я очікую, що мінімум для біткойна буде в діапазоні від 70 000 до 74 000 доларів, а максимум – близько 90 000 доларів", – прогнозує Демієн Лох, головний інвестиційний директор Ericsenz Capital.

Зараз крипторинок перебуває у точці невизначеності. Повернення до позначки $126 000 здається далекою мрією, а боротьба за рівень $70 000 стає вирішальною для майбутнього всієї індустрії.

"Подальше падіння нижче максимумів 2021 року близько 70 000 доларів завдасть руйнівного довгострокового удару по довірі", – зазначає Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

Актуальні ціни

На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн торгувався на рівні $76 692,91, Ethereum – $2222,82, Solana — $101,66, XRP — $1,59.

курс Bitcoin, 02.02.26 курс Ethereum, 02.02.26 курс Solana, 02.02.26 курс XRP, 02.02.26

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 30 січня біткоїн впав до двомісячного мінімуму на тлі зростання спекуляцій щодо можливих змін у керівництві Федеральної резервної системи США. У минулу п’ятницю він коштував $82 300.