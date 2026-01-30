Запланована подія 2

Біткоїн впав до двомісячного мінімуму на тлі спекуляцій щодо керівництва ФРС

біткоїн
Біткоїн впав до двомісячного мінімуму / Depositphotos

Біткоїн (BTC) у п’ятницю впав до двомісячного мінімуму на тлі зростання спекуляцій щодо можливих змін у керівництві Федеральної резервної системи США, які можуть призвести до жорсткішої монетарної політики та скорочення ліквідності у фінансовій системі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Найбільша криптовалюта подешевшала на 2,5% — до $82 300, продовживши падіння попередньої сесії та наближаючись до четвертого місяця поспіль зі збитками, що є найдовшою серією падіння за останні вісім років.

Загалом біткоїн втратив близько третини вартості з моменту досягнення рекордних максимумів у жовтні.

Розпродаж посилився після повідомлень про ймовірне призначення колишнього голови ФРС Кевіна Ворша на заміну чинному очільнику центробанку Джерому Пауеллу. Ворш раніше виступав за зміну політики Федеральної резервної системи, зокрема за скорочення її балансу.

Аналітики зазначають, що криптовалюти традиційно виграють від великого балансу ФРС та надлишкової ліквідності, яка підтримує спекулятивні активи. Очікування згортання таких стимулів негативно позначилися на ризикових інструментах і водночас підтримали курс долара.

"Коли з’являються розмови про згортання балансу ФРС, активи, які слугували захистом від його розширення — золото, криптовалюти, а також облігації — починають продаватися", — зазначив портфельний стратег Wilson Asset Management Демієн Бої.

Ефір також знизився до двомісячного мінімуму, втративши 2,9% і торгуючись на рівні $2 735,48.

За словами керівника досліджень платформи Derive.xyz Шона Доусона, на ринок продовжують впливати як очікування жорсткішої монетарної політики, так і побоювання щодо надмірних інвестицій у штучний інтелект. Додатковий тиск на настрої інвесторів спричинило падіння акцій Microsoft після звіту про значні витрати на розвиток ШІ при лише незначному перевищенні прогнозів щодо доходів.

Нагадаємо, 11 грудня, біткоїн в черговий раз опустився нижче позначки $90 000, адже загальний обвал криптовалют був спричинений побоюваннями інвесторів щодо прибутків від штучного інтелекту.

Автор:
Тетяна Гойденко