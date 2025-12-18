Маршаллові Острови запустили першу у світі програму базового доходу з криптовиплатами

Маршаллові Острови оголосили про запуск першої у світі програми універсального базового доходу, яка передбачає регулярні виплати громадянам у криптовалюті. У межах ініціативи мешканці країни отримуватимуть по 200 доларів щокварталу - у вигляді стейблкоїна або в традиційній валюті.

Як пише Delo.ua, про це інформує The Guardian.

Базовий дохід $200 через стейблкоїн

Маршаллові Острови, острівна держава в Тихому океані з населенням близько 42 тисяч осіб, запровадили національну програму універсального базового доходу (UBI), яка дозволяє отримувати соціальні виплати як традиційними способами, так і в криптовалюті. Експерти називають цю ініціативу першою у світі національною схемою UBI з використанням блокчейну.

У межах програми кожен громадянин, що постійно проживає в країні, отримуватиме приблизно 200 доларів США щокварталу. Ініціатива покликана зменшити фінансовий тиск на населення на тлі зростання вартості життя. Перші виплати відбулися наприкінці листопада.

Міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол наголосив, що головна мета програми — охопити всіх громадян без винятку.

"Ми хочемо бути впевненими, що ніхто не залишиться осторонь", — зазначив він у коментарі для The Guardian.

Про виплати та мету

За словами посадовців, щоквартальна виплата у 200 доларів — це не стимул відмовлятися від роботи, а радше форма базової підтримки. У річному вимірі сума становить близько 800 доларів і має насамперед позитивно впливати на добробут і впевненість людей у завтрашньому дні.

Виплати фінансуються з трастового фонду, створеного в межах угоди зі США як часткова компенсація за десятиліття ядерних випробувань. Фонд володіє активами понад 1,3 млрд доларів, а до 2027 року США мають додатково виділити ще 500 млн доларів.

Громадяни можуть обрати формат отримання коштів - банківський переказ, паперовий чек або стейблкоїн, прив’язаний до долара США, який надходить на державний цифровий гаманець. Криптовиплати мають спростити доставку грошей до віддалених островів архіпелагу, однак більшість населення поки що надає перевагу традиційним каналам.

Міжнародні експерти зазначають, що попри інноваційність підходу, успіх програми залежатиме від якості управління, стабільності інтернет-зв’язку та рівня цифрової доступності для населення.

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.