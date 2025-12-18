Маршалловы Острова запустили первую в мире программу базового дохода с криптовыплатами

Маршалловы Острова объявили о запуске первой в мире программы универсального базового дохода, предусматривающей регулярные выплаты гражданам в криптовалюте. В рамках инициативы жители страны будут получать по 200 долларов ежеквартально – в виде стейблкоина или в традиционной валюте.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует The Guardian.

Базовый доход $200 через стейблкоин

Маршалловы Острова, островное государство в Тихом океане с населением около 42 тысяч человек, ввели национальную программу универсального базового дохода (UBI), позволяющую получать социальные выплаты как традиционными способами, так и в криптовалюте. Эксперты называют эту инициативу первой в мире национальной схемой UBI с использованием блокчейна.

В рамках программы каждый гражданин, постоянно проживающий в стране, будет получать около 200 долларов ежеквартально. Инициатива призвана снизить финансовое давление на население на фоне роста стоимости жизни. Первые выплаты прошли в конце ноября.

Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол подчеркнул, что главная цель программы – охватить всех граждан без исключения.

"Мы хотим быть уверенными, что никто не останется в стороне", - отметил он в комментарии для The Guardian.

О выплатах и целях

По словам чиновников, ежеквартальная выплата в 200 долларов — это не стимул отказываться от работы, а скорее форма базовой поддержки. В годовом исчислении сумма составляет около 800 долларов и прежде всего положительно влияет на благосостояние и уверенность людей в завтрашнем дне.

Выплаты финансируются из трастового фонда, созданного в рамках соглашения с США как частичная компенсация за десятилетие ядерных испытаний. Фонд владеет активами более 1,3 млрд долларов, а к 2027 году США должны дополнительно выделить еще 500 млн долларов.

Граждане могут выбрать формат получения средств – банковский перевод, бумажный чек или стейблкоин, привязанный к доллару США, поступающему на государственный цифровой кошелек. Криптовые выплаты должны упростить доставку денег к отдаленным островам архипелага, однако большинство населения пока предпочитает традиционные каналы.

Международные эксперты отмечают, что, несмотря на инновационность подхода, успех программы будет зависеть от качества управления, стабильности интернет-связи и уровня цифровой доступности для населения.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом согласно закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.