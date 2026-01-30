Биткоин упал до двухмесячного минимума на фоне спекуляций по отношению к руководству ФРС

Биткоин (BTC) в пятницу упал до двухмесячного минимума на фоне роста спекуляций по поводу возможных изменений в руководстве Федеральной резервной системы США, которые могут привести к более жесткой монетарной политике и сокращению ликвидности в финансовой системе.

Самая большая криптовалюта подешевела на 2,5% — до $82 300, продолжив падение предыдущей сессии и приближаясь к четвертому месяцу подряд с убытками, что является самой длинной серией падения за последние восемь лет.

В общей сложности биткоин потерял около трети стоимости с момента достижения рекордных максимумов в октябре.

Распродажа усилилась после сообщений о предполагаемом назначении бывшего главы ФРС Кевина Уорша на замену действующему главе центробанка Джерому Пауэллу. Орш ранее выступал за изменение политики Федеральной резервной системы, в том числе за сокращение ее баланса.

Аналитики отмечают, что криптовалюты традиционно выиграют от большого баланса ФРС и избыточной ликвидности, поддерживающей спекулятивные активы. Ожидания свертывания таких стимулов негативно сказались на рисковых инструментах и одновременно поддержали курс доллара.

"Когда появляются разговоры о сворачивании баланса ФРС, активы, которые служили защитой от его расширения - золото, криптовалюты, а также облигации - начинают продаваться", - отметил портфельный стратег Wilson Asset Management Дэмиен Бои.

Эфир также снизился до двухмесячного минимума, потеряв 2,9% и торгуясь на уровне $2 735,48.

По словам руководителя исследований платформы Derive.xyz Шона Доусона, на рынок продолжают влиять как ожидания более жесткой монетарной политики, так и опасения по поводу чрезмерных инвестиций в искусственный интеллект. Дополнительное давление на настроения инвесторов повлекло за собой падение акций Microsoft после отчета о значительных затратах на развитие ИИ при лишь незначительном превышении прогнозов по доходам.

