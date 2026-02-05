Биткойн упал до самого низкого уровня с ноября 2024 года

Как свидетельствуют данные торгов, биткойн продолжает стремительно снижаться, а цена 5 февраля находится на грани 70 000 долларов США, что явилось самым низким падением с ноября 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что биткойн упал более чем на 3% до 70 052,38 доллара.

Второй по величине криптовалюта эфир также потерял почти 2% стоимости, а цена снизилась до 2 086,11 доллара. Падение цены Эфира ниже 2000 долларов станет первым провалом с мая прошлого года.

Биткойн уже упал более чем на 7% за неделю, а за год – почти на 20%, тогда как Эфир в этом году упал почти на 30%.

По словам аналитиков, последнее быстрое и резкое падение криптовалют произошло по причине выдвижения кандидатуры Кевина Орша на должность следующего главы Федеральной резервной системы США.

Также, по мнению экспертов, это свидетельствует о том, что традиционные инвесторы теряют интерес, а общий пессимизм в отношении криптовалют растет.

Заметим, криптовалютный рынок столкнулся с серьезным испытанием: менее чем через неделю со счетов инвесторов было "стерто" почти пол триллиона долларов. С 29 января общая капитализация рынка сократилась на 467,6 миллиарда долларов.