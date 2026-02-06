Биткоин восстановился после падения до почти $60 000, крипторынок потерял два триллиона долларов

Биткоин, крупнейшая цифровая валюта мира, 5 февраля протестировал критическую отметку в 60 074,8 долларов, обновив минимум за последние 16 месяцев. В прошлом году его цена достигала $126 000. Резкое падение самой популярной криптовалюты мира привело к падению стоимости крипторынка на 2 триллиона долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Основные цифры

Общая картина остается тревожной. Криптовалюта вернулась к уровням октября 2024 года - периода, когда Дональд Трамп только начинал свою кампанию с обещаниями поддержки криптосообщества.

Ethereum (ETH) также не остался в стороне от "красной зоны". После падения до 10-месячного минимума ($1 751) монета частично восстановилась до $1 919, однако недельные потери все равно измеряются двузначными числами.

На момент написания материала на бирже Винанс биткоин торговался на уровне $64. 984 , 33 ; Ethereum – $ 1896,64 ; Solana - $ 79,26 ; XRP — $ 1,3 3 .

Почему это вышло?

Такое падение стало эхом глобальной распродажи технологических акций, буквально смывшей рискованные ставки инвесторов по всему миру. Эксперты отмечают, что падение акций компаний программного обеспечения и сектора ИИ повлекло цифровые активы. По данным CoinGlass, только за одни сутки были ликвидированы позиции на сумму около 1 миллиарда долларов.

Кроме того, на рынок повлиял массовый отток средств из американских спотовых Bitcoin-ETF – в январе эта сумма превысила 3 миллиарда долларов.

Объяснение экспертов

Крис Вестон из Pepperstone отмечает, что мы наблюдаем быстрое развертывание "переполненных позиций". То есть слишком многие ставили на бесконечный рост, используя заемные средства.

Джошуа Чу из Гонконгской ассоциации Web3 высказался еще прямее: "Возвращение к $60 000 — это не смерть крипты. Это счет, который должны оплатить те, кто рассматривал биткоин как актив без рисков. Те, кто занимал слишком много, сейчас на собственном опыте узнают, что такое настоящая великан.

" Мы считаем, что масштабное снижение в основном вызвано массовым оттоком средств из ETF-фондов биткоина. С момента спада в октябре 2025 года из этих фондов ежемесячно выводятся миллиарды долларов ", - отметили в записке аналитики Deutsche Bank.

Сейчас рынок находится в состоянии, которое аналитики называют "полной капитуляцией". Это уже не просто короткая остановка, а вероятное переключение рынка на режим "перезагрузки", который может занять месяцы. Основное опасение стратегов теперь касается майнеров: если цены будут падать дальше, принудительная ликвидация их запасов может создать замкнутый круг, из какого рынка будет трудно выбраться.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

