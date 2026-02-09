Биткоин упал ниже $70 000: какая ситуация на рынке криптовалют и чего ждать дальше

Биткоин утром 9 февраля упал примерно на 1,1% до 69 864 на Лондонской бирже. Указанная цена относительно спокойной по сравнению с резкими колебаниями на прошлой неделе, когда самая популярная криптовалюта мира обвалилась до самого низкого уровня с октября 2024 года — 60 033 долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

"Крипторинки стабилизировались, но рынок все еще не уверен, что хуже всего позади", - сказала Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets .

Распродажа на прошлой неделе привела к резкому росту волатильности биткойна. Индекс имплицитной волатильности Bitcoin Volmex подскочил выше 97%, что явилось наибольшим внутридневным ростом со времен краха FTX Сэма Бенкмана-Фрида в 2022 году.

Чрезвычайная волатильность не является чем-то новым для криптовалют, но падение битком на пике в 126 000 долларов в октябре прошлого года происходит несмотря на поддержку Белого дома рынка криптовалют и стремительный рост его институционального внедрения. Аналитики отмечают, что неспособность биткоина выступать в качестве безопасной гавани в период повышенной геополитической неопределенности вызывала сомнения в его функционировании как своего рода " цифрового золота ".

"Настроение на криптовалютном рынке сегодня лучше всего можно описать как сдержанно конструктивное", - сказал Шон Макналти, руководитель по торговле деривативами Азиатско-Тихоокеанского региона в FalconX , добавив, что турбулентность на прошлой неделе " развеяла спекулятивную пену " и позволила рынку "торговать на более сильных фундаментальных показателях".

В свою очередь Тони Сикамор, рыночный аналитик IG Australia, заявил, что "существует потенциал для восстановления биткоина до 73 000-75 000 долларов. Движение выше этого уровня откроет путь для восстановления до 81 000 долларов".

На момент написания материала биткоин упал еще больше утреннего показателя. Так на бирже Вinance ВТС стоил $68692,41; Ethereum – $2025,8; Solana - $84,14; XRP - $1,41.

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, биткоин 5 февраля протестировал критическую отметку в 60 074,8 долларов, обновив минимум за последние 16 месяцев.