Біткоїн зріс до $70 000: за добу на крипторинку закрили позицій на $3 млрд

Біткоїн вперше з початку червня піднявся до $70 тис., додавши близько 8% за добу. Різке зростання крипторинку призвело до примусового закриття позицій трейдерів приблизно на $3 млрд, причому більшість ліквідацій припала на тих, хто ставив на подальше падіння цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Incrypted.

Ethereum за останню добу подорожчав приблизно на 10% і перевищив $2300. Востаннє криптовалюта торгувалася вище цього рівня у травні.

Зростання охопило й більшість інших найбільших криптовалют. Серед активів із топ-10 за капіталізацією найсильнішу динаміку показала Hyperliquid (HYPE).

Різкий рух цін став проблемою для трейдерів, які розраховували на продовження падіння ринку. За 24 години біржі примусово закрили позиції приблизно на $3 млрд через нестачу коштів для їх забезпечення. Основна частина припала на шорт-позиції — ставки на зниження вартості криптовалют.

Одночасно різко змінилися настрої учасників ринку. Індекс страху і жадібності зріс одразу на 16 пунктів — із 46 до 62, перейшовши із зони "страху" до "жадібності".

Індекс страху і жадібності — це показник настроїв інвесторів на крипторинку за шкалою від 0 до 100. Низькі значення означають, що на ринку переважає страх і учасники обережніше ставляться до купівлі активів.

Високі значення свідчать про зростання оптимізму та готовності інвесторів більше ризикувати. Тобто перехід від 46 до 62 означає досить швидку зміну настроїв на користь подальшого зростання ринку.

Нагадаємо, у лютому біткоїн падав нижче $67 000, а під час різких коливань опускався приблизно до $60 тис.