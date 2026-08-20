Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,08

EUR

51,87

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,87

44,77

EUR

52,17

51,90

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Біткоїн зріс до $70 000: за добу на крипторинку закрили позицій на $3 млрд

Біткоїн зріс до $70 000
Біткоїн зріс до $70 000 / Depositphotos

Біткоїн вперше з початку червня піднявся до $70 тис., додавши близько 8% за добу. Різке зростання крипторинку призвело до примусового закриття позицій трейдерів приблизно на $3 млрд, причому більшість ліквідацій припала на тих, хто ставив на подальше падіння цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Incrypted.

Ethereum за останню добу подорожчав приблизно на 10% і перевищив $2300. Востаннє криптовалюта торгувалася вище цього рівня у травні.

Зростання охопило й більшість інших найбільших криптовалют. Серед активів із топ-10 за капіталізацією найсильнішу динаміку показала Hyperliquid (HYPE).

Різкий рух цін став проблемою для трейдерів, які розраховували на продовження падіння ринку. За 24 години біржі примусово закрили позиції приблизно на $3 млрд через нестачу коштів для їх забезпечення. Основна частина припала на шорт-позиції — ставки на зниження вартості криптовалют.

Одночасно різко змінилися настрої учасників ринку. Індекс страху і жадібності зріс одразу на 16 пунктів — із 46 до 62, перейшовши із зони "страху" до "жадібності".

Індекс страху і жадібності — це показник настроїв інвесторів на крипторинку за шкалою від 0 до 100. Низькі значення означають, що на ринку переважає страх і учасники обережніше ставляться до купівлі активів.

Високі значення свідчать про зростання оптимізму та готовності інвесторів більше ризикувати. Тобто перехід від 46 до 62 означає досить швидку зміну настроїв на користь подальшого зростання ринку.

Нагадаємо, у лютому біткоїн падав нижче $67 000, а під час різких коливань опускався приблизно до $60 тис.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності