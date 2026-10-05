Kernel може залишити акціонерів без дивідендів через атаки РФ

Рада директорів Kernel рекомендувала не виплачувати дивіденди за 2026 фінансовий рік, хоча чистий прибуток агрохолдингу зріс на 35% – до $322 млн. Компанія планує зберегти кошти для ремонту пошкоджених російськими атаками об'єктів, дорожчої експортної логістики та нових інвестицій.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Засновник і голова ради директорів Kernel Андрій Веревський зазначив, що російські атаки на портову інфраструктуру та комерційні судна після липня різко погіршили умови експорту. Кількість суднозаходів у глибоководні порти скоротилася приблизно вдесятеро.

Альтернативні маршрути через Дунай та залізницею не можуть повністю замінити морський експорт через обмежену пропускну здатність і значно вищу вартість перевезень.

"Ми не маємо ілюзій щодо альтернативної логістики: інші маршрути не здатні замінити глибоководні порти за масштабами та витратами. Тому наше завдання зараз – зберегти ліквідність та продовжити стратегічну диверсифікацію бізнесу", – заявив Веревський.

Фінансове навантаження на компанію також зросло через інвестиції у відновлювану енергетику та придбання Enselco Holding Limited із приблизно 190 тис. га орендованих сільськогосподарських земель.

За рік чистий борг Kernel збільшився зі $143 млн до $736 млн, а запас грошових коштів скоротився на 42% – до $357 млн. Водночас EBITDA зросла на 20% – до $558 млн, а співвідношення чистого боргу до EBITDA підвищилося з 0,9 до 1,3.

Попри логістичні ризики, у 2026 фінансовому році агрохолдинг наростив експорт зерна на 15% – до 6,3 млн тонн. Це становило близько 15% загального експорту зерна з України. Перевалка через термінали сягнула рекордних 9,6 млн тонн.

Водночас переробка олійних культур скоротилася на 8% – до 3,2 млн тонн через найнижчий за десятиліття врожай соняшнику. Продажі харчової олії при цьому зросли на 3% – до 1,45 млн тонн завдяки використанню накопичених запасів.

У Kernel очікують, що проблеми з експортною логістикою залишатимуться одним із головних обмежень для українського агросектору і в 2027 фінансовому році. Від тривалості перебоїв залежатимуть обсяги експорту, завантаження портових активів, витрати на логістику та потреба компанії в оборотному капіталі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні російська атака зупинила експортний термінал Kernel у Чорноморську. Тоді було знищено 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. тонн соняшникової олії.