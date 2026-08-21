Биткоин показал лучший недельный рост за более чем два года: сколько стоит криптовалюта

В пятницу, 21 августа, цена биткоина поднялась на 4,2% и достигла $75 740. За неделю самая популярная криптовалюта выросла почти на 20%, что стало самым высоким показателем с марта 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Что повлияло на рост

По словам аналитика BTC Markets Рэйчел Лукас, одним из факторов удорожания BTC стало решение Министерства финансов США по меньшей мере вдвое увеличить объем выкупа долгосрочных облигаций. Это способствовало снижению доходности таких бумаг и росту спроса на рисковые активы.

Еще одним фактором стала ликвидация коротких позиций. По данным CoinGlass, с 19 августа на рынке бессрочных фьючерсов было ликвидировано более $2 млрд ставок на падение биткоина.

В то же время, американские Bitcoin ETF за понедельник-среду получили более $1 млрд. 13 фондов показали наибольший недельный приток средств с января.

На рынок также отразилась встреча президента США Дональда Трампа с руководителями криптокомпаний. После нее Трамп призвал Сенат принять законопроект о регулировании крипторинки.

По данным CryptoQuant, крупные владельцы биткоина за последние 60 дней приобрели токены примерно на $2,75 млрд.

Несмотря на рост, цена биткоина остается ниже исторического максимума более чем в $126 000, зафиксированного в октябре прошлого года, после которого курс падал до $58 642 в конце июня.

Актуальные цены

На момент написания материала на бирже Вinance биткоин торговался на уровне $76 263,02; Ethereum – $2 369,64; Solana - $90,77; XRP - $1,19.

Цена биткоина 21 августа 2026 года по состоянию на 10:39

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом согласно закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 20 августа биткоин впервые с начала июня поднялся до $70 000, прибавив около 8% в сутки.