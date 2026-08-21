Біткоїн показав найкраще тижневе зростання за понад два роки: скільки коштує криптовалюта

У п'ятницю, 21 серпня, ціна біткоїна піднялася на 4,2% і досягла $75 740. За тиждень найпопулярніша криптовалюта зросла майже на 20%, що стало найвищим показником з березня 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Що вплинуло на зростання

За словами аналітика BTC Markets Рейчел Лукас, одним із факторів подорожчання BTC стало рішення Міністерства фінансів США щонайменше вдвічі збільшити обсяг викупу довгострокових облігацій. Це сприяло зниженню дохідності таких паперів та зростанню попиту на ризикові активи.

Ще одним фактором стала ліквідація коротких позицій. За даними CoinGlass, з 19 серпня на ринку безстрокових ф'ючерсів було ліквідовано понад $2 млрд ставок на падіння біткоїна.

Водночас американські Bitcoin ETF за понеділок–середу отримали понад $1 млрд. 13 фондів показали найбільший тижневий приплив коштів із січня.

На ринок також вплинула зустріч президента США Дональда Трампа з керівниками криптокомпаній. Після неї Трамп закликав Сенат ухвалити законопроєкт про регулювання крипторинку.

За даними CryptoQuant, великі власники біткоїна за останні 60 днів придбали токени приблизно на $2,75 млрд.

Попри зростання, ціна біткоїна залишається нижчою за історичний максимум у понад $126 000, зафіксований у жовтні минулого року, після якого курс падав до $58 642 наприкінці червня.

Актуальні ціни

На момент написання матеріалу на біржі Вinance біткоїн торгувався на рівні $76 263,02; Ethereum – $2 369,64; Solana — $90,77; XRP — $1,19.

Ціна біткоїна 21 серпня 2026 року станом на 10:39

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 20 серпня біткоїн вперше з початку червня піднявся до $70 000, додавши близько 8% за добу.