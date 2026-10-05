На "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочали ремонт обладнання

"АрселорМіттал Кривий Ріг" проводить ремонт обладнання для підтримання його у справному технічному стані та запобігання аварійним ситуаціям. Під час робіт підприємство здійснюватиме виробничий контроль за викидами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У компанії зазначили, що ремонт необхідний для забезпечення надійної експлуатації обладнання.

Роботи проводитимуть із дотриманням вимог закону "Про охорону атмосферного повітря", технологічних нормативів допустимих викидів від коксових печей та умов дозвільних документів підприємства.

Контроль за викидами під час ремонту здійснюватимуть відповідно до встановленого графіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російських ракетних ударів "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про неможливість безпечно та стабільно відновити роботу підприємства.