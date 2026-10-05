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На "АрселорМиттал Кривой Рог" приступили к ремонту оборудования

АрселорМиттал Кривой Рог
На "АрселорМиттал Кривой Рог" приступили к ремонту оборудования / АрселорМиттал Кривой Рог

"АрселорМиттал Кривой Рог" производит ремонт оборудования для поддержания его в исправном техническом состоянии и предотвращения аварийных ситуаций. В ходе работы предприятие будет осуществлять производственный контроль за выбросами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании отметили, что ремонт необходим для обеспечения надежной эксплуатации оборудования.

Работы будут производиться с соблюдением требований закона "Об охране атмосферного воздуха", технологических нормативов допустимых выбросов от коксовых печей и условий разрешительных документов предприятия.

Контроль за выбросами при ремонте будет осуществляться в соответствии с установленным графиком.

Напомним, ранее сообщалось, что после российских ракетных ударов "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о невозможности безопасно и стабильно возобновить работу предприятия.

Автор:
Татьяна Гойденко

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