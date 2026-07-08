Біткоїн стрімко впав нижче $62 000 через зрив перемир'я між США та Іраном

Найбільша за капіталізацією цифрова валюта, біткоїн, втратила понад 3% — нижче 62 000 доларів. Падіння спровокувала заява Дональда Трампа про розірвання угоди щодо припинення вогню з Іраном, що загрожує відновленням військового конфлікту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Головним тригером падіння стала офіційна заява президента США Дональда Трампа про завершення дії попередньої угоди щодо припинення вогню з Іраном, що фактично відкриває шлях до відновлення відкритого військового конфлікту.

Наслідком ескалації стало падіння й інших провідних альткоїнів, зокрема Ether та Solana. Водночас нафта марки Brent підскочила у ціні на понад 5%, тоді як провідні фондові індекси Азійсько-Тихоокеанського регіону продемонстрували спад.

Різка реакція крипторинку на політичні заяви пояснюється побоюваннями щодо подальшого розгортання глобальних економічних процесів.

Співзасновниця компанії Orbit Markets Керолайн Морон зазначила, що коментарі Дональда Трампа спровокували миттєве занепокоєння інвесторів через можливе зростання інфляції, безпосередньо пов'язаної з подорожчанням палива.

Це, своєю чергою, може змусити центральні банки підняти відсоткові ставки задля протидії інфляційному тиску. На думку експертів, підтримка для біткоїна може сформуватися в районі 61 500 доларів, проте ринок залишатиметься вкрай волатильним до повної стабілізації геополітичної та макроекономічної ситуації.

Поточне падіння перервало позитивну динаміку липня, протягом якого біткоїн демонстрував відновлення та зріс на 5,5% після провального червня, який став найгіршим місяцем для монети за останні чотири роки із падінням майже на 18%.

Примітно, що на початку тижня крипторинок продемонстрував неабияку стійкість, майже не відреагувавши на новину про те, що компанія Strategy Inc. Майкла Сейлора, яка є найбільшим корпоративним утримувачем криптовалюти, продала токени на суму 216 мільйонів доларів.

Раніше біткоїн зріс до двотижневого максимуму після повідомлень про тимчасову угоду між США та Іраном щодо відновлення роботи Ормузької протоки. Підйом відбувся після нещодавнього падіння крипторинку, коли біткойн опускався нижче $60 000 — до найнижчого рівня з жовтня 2024 року.