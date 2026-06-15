Біткоїн зріс до двотижневого максимуму після новин про угоду США та Ірану

Біткоїн зріс до двотижневого максимуму після повідомлень про тимчасову угоду між США та Іраном щодо відновлення роботи Ормузької протоки. На азійських торгах у понеділок криптовалюта подорожчала більш ніж на 3% і близько 6:00 за Лондоном торгувалася біля $65 600.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Ethereum, другий за капіталізацією токен, зростав на 3,7% — до $1 731. Менші криптовалюти, зокрема Solana та XRP, показали сильніше зростання.

Підйом відбувся після нещодавнього падіння крипторинку, коли біткойн опускався нижче $60 000 — до найнижчого рівня з жовтня 2024 року. Розпродаж посилився після того, як Strategy Майкла Сейлора, найбільший корпоративний власник біткойна, повідомила про продаж невеликої частини своїх активів.

Додатковим тиском став значний відтік коштів із біржових фондів.

"Ключовий рівень, за яким варто стежити для біткойна, — це $67 000, що залежить від поєднання таких факторів, як обсяги торгів та ковзні середні", — сказав портфельний менеджер Apollo Crypto Пратік Кала.

За його словами, ризики, пов’язані зі Strategy, ще не зникли, однак ринок наразі їх ігнорує.

Попит на ризикові активи повернувся після заяви президента США Дональда Трампа, що мирна угода з Іраном "завершена", а США припинять блокаду Ормузької протоки — важливого маршруту для світової торгівлі енергоносіями.

На цьому тлі азійські акції зросли, ф’ючерси на S&P 500 додали близько 1%, а ціни на нафту Brent впали більш ніж на 4%.

Водночас для крипторинку ключовим ризиком цього тижня залишається політика Федеральної резервної системи США. За словами керівника торгівлі деривативами FalconX в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Шона Макналті, ринки очікують на сигнали ФРС у середу.

"Ринки очікують переходу від пом’якшення до нейтральної або "яструбиної" політики, і "яструбиний" сюрприз є основним ризиком зниження для криптовалюти", — сказав він.

Для крипторинку новини про Ормузьку протоку зняли частину геополітичного тиску й підтримали попит на ризикові активи. Але подальший рух біткойна залежатиме від того, чи зможе він закріпитися біля $67 000 і якими будуть сигнали ФРС щодо ставок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, внаслідок якої Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства