Биткоин вырос до двухнедельного максимума после новостей о соглашении США и Ирана

Биткоин вырос до двухнедельного максимума после сообщений о временном соглашении между США и Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива. На азиатских торгах в понедельник криптовалюта подорожала более чем на 3% и около шести часов за Лондоном торговалась около $65 600.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Ethereum, второй по капитализации токен, рос на 3,7% — до $1 731. Меньшие криптовалюты, в частности Solana и XRP, показали более сильный рост.

Подъем произошел после недавнего падения крипторинка, когда биткойн опускался ниже $60 000 до самого низкого уровня с октября 2024 года. Распродажа усилилась после того, как Strategy Майкла Сейлора, крупнейший корпоративный владелец биткойна, сообщила о продаже небольшой части своих активов.

Дополнительным давлением стал значительный отток денежных средств из биржевых фондов.

"Ключевой уровень, за которым следует следить для биткойна, - это $67 000, что зависит от сочетания таких факторов, как объемы торгов и скользящие средние", - сказал портфельный менеджер Apollo Crypto Пратик Кала.

По его словам, риски, связанные со Strategy, еще не исчезли, однако рынок их игнорирует.

Спрос на рисковые активы вернулся после заявления президента США Дональда Трампа, что мирное соглашение с Ираном "завершено", а США прекратят блокаду Ормузского пролива — важный маршрут для мировой торговли энергоносителями.

На этом фоне азиатские акции выросли, фьючерсы на S&P 500 прибавили около 1%, а цены на нефть Brent упали более чем на 4%.

В то же время для крипторынка ключевым риском на этой неделе остается политика Федеральной резервной системы США. По словам руководителя торговли деривативами FalconX в Азиатско-Тихоокеанском регионе Шона Макналти, рынки ожидают сигналы ФРС в среду.

"Рынки ожидают перехода от смягчения к нейтральной или "ястребиной" политике, и "ястребиный" сюрприз является основным риском снижения для криптовалюты", — сказал он.

Для крипторынка новости об Ормузском проливе сняли часть геополитического давления и поддержали спрос на рисковые активы. Но дальнейшее движение биткойна будет зависеть от того, сможет ли оно закрепиться около $67 000 и какими будут сигналы ФРС по ставкам.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которой Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства