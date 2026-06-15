Ормузский пролив: аналитики предупреждают о медленном восстановлении нефтяных потоков

Нефтяные рынки положительно отреагировали на временное соглашение между США и Ираном, которое должно открыть Ормузский пролив и возобновить потоки нефти и газа. Однако возврат к нормальной торговле может занять несколько месяцев, предупреждают аналитики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Соглашение снижает риски поставок и ослабляет давление на цены. В то же время участникам рынка нужно время, чтобы восстановить доверие к маршруту после перебоев. Речь идет прежде всего о судовладельцах, страховщиках, трейдерах и нефтеперерабатывающих заводах.

"Рынок склонен воспринимать повторное открытие как переключатель, который вы переключаете, но на самом деле это скорее процесс", - сказал главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP Харис Хуршид.

По его словам, физические потоки могут восстановиться быстрее, чем доверие к маршруту. Часть покупателей уже приспособилась к перебоям: нашла альтернативных поставщиков, маршруты и запасы. Поэтому после открытия пролива они не обязательно сразу вернутся к предыдущей модели закупок.

Аналитики Phillip Nova также отмечают, что даже после завершения конфликта последствия для рынка не исчезнут мгновенно. Речь идет не только о возможных повреждениях нефтяной инфраструктуры, но и о расходах стран-импортеров, которые в течение месяцев платили больше за энергоносители.

В Saxo Markets обращают внимание, что операционное обновление может быть сложнее, чем выглядит из новостных заголовков. Среди факторов риска – разминирование, стоимость страхования, перегрузка портов и вероятность новых геополитических обострений.

В IG Australia полагают, что дальнейшее падение цен на нефть в ближайшее время может быть ограничено. Страны могут использовать восстановление пролива для пополнения запасов и стратегических нефтяных резервов, а цены резко снизились на ожиданиях сделки.

В то же время, в XS.com предупреждают, что риски роста цен на нефть еще не стоит исключать. Если спрос будет оставаться сильным, а предложение будет восстанавливаться медленнее, чем ожидается, цены могут получить поддержку.

В Pepperstone Group отмечают, что договоренность между США и Ираном может оставаться неустойчивой. Потенциальными препятствиями могут стать требования Ирана по реконструкции, финансированию, замороженным средствам и другим условиям.

Аналитики также ожидают долгосрочных изменений в логистике. По оценке SVB Energy International, импортеры продолжают рассматривать альтернативные маршруты, поставщиков и корректировку работы нефтеперерабатывающих заводов.

В Vortexa отмечают, что восстановление потоков будет зависеть от готовности страховщиков покрывать суда. Сначала может вырасти транзит балластных танкеров, после этого восстановление добычи сырой нефти и перезапуск нефтеперерабатывающих мощностей.

Полное возобновление производства также может занять больше времени, если часть мощностей пострадала от ударов или остановок, отмечают в Oversea-Chinese Banking Corp.

Для нефтяного рынка соглашение США и Ирана снижает острейший риск перебоев в поставках через Ормузский пролив. Но цены и дальше будут зависеть от того, насколько быстро возобновятся страхование, логистика, работа портов и доверие покупателей к маршруту.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства