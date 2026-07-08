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Биткоин стремительно упал ниже $62 000 из-за срыва перемирия между США и Ираном

биткоин
Биткоин упал ниже 62 000 долларов / Freepik

Крупнейшая по капитализации цифровая валюта, биткоин, потеряла более 3% — ниже 62 000 долларов. Падение спровоцировало заявление Дональда Трампа о расторжении соглашения о прекращении огня с Ираном, что чревато возобновлением военного конфликта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Главным триггером падения стало официальное заявление президента США Дональда Трампа о завершении действия предварительного соглашения по прекращению огня с Ираном, что фактически открывает путь к возобновлению военного конфликта.

Следствием эскалации стало падение и других ведущих альтоинов, в частности Ether и Solana. В то же время нефть марки Brent подскочила в цене более чем на 5%, в то время как ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали спад.

Резкая реакция крипторинка на политические заявления объясняется опасениями относительно дальнейшего развертывания глобальных экономических процессов.

Соучредитель компании Orbit Markets Кэролайн Морон отметила, что комментарии Дональда Трампа спровоцировали мгновенную обеспокоенность инвесторов из-за возможного роста инфляции, напрямую связанной с удорожанием топлива.

Это, в свою очередь, может вынудить центральные банки поднять процентные ставки для противодействия инфляционному давлению. По мнению экспертов, поддержка для биткоина может сформироваться в районе 61 500 долларов, однако рынок будет оставаться крайне волатильным до полной стабилизации геополитической и макроэкономической ситуации.

Текущее падение прервало положительную динамику июля, в течение которого биткоин демонстрировал восстановление и вырос на 5,5% после провального июня, который стал самым плохим месяцем для монеты за последние четыре года с падением почти на 18%.

Примечательно, что в начале недели крипторинок продемонстрировал недюжинную устойчивость, почти не отреагировав на новость о том, что компания Strategy Inc. Майкла Сейлора, являющаяся крупнейшим корпоративным держателем криптовалюты, продала токены на сумму 216 миллионов долларов.

Ранее биткоин вырос до двухнедельного максимума после сообщений о временном соглашении между США и Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива. Подъем произошел после недавнего падения крипторинка, когда биткойн опускался ниже $60 000 до самого низкого уровня с октября 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб
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