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Биткоин поднялся выше $85 000: цена достигла максимума с конца января 2026 года
Биткоин 21 сентября поднялся выше $85 000, достигнув самого высокого уровня с конца января. За три месяца его цена выросла почти на 35%, хотя до исторического максимума криптовалюта еще далеко.
Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.
Актуальная цена
Приблизительно в 06:35 утра по восточному времени цена биткоина выросла примерно на 3,8% до $84 256, а затем достигла отметки в $85 229.
На момент написания материала на бирже В inance биткоин торговался на уровне $85 211,12; Ethereum – $2 726,82; Solana - $116,78; XRP - $1,49.
Инвесторы оценивают дальнейшее движение
Инвесторы оценивают, закончилась ли "криптозима" — период депрессивных цен на цифровые активы, — которая началась после того, как биткоин достиг исторического максимума более $126 000 в октябре 2025 года.
"Я действительно думаю, что это закончилось, это криптовесна, крокусы цветут", - сказал директор по информационным технологиям Bitwise Мэтт Хоуган.
По его словам, фундаментальные показатели криптовалют улучшились, в частности, из-за увеличения количества транзакций в блокчейнах и участия крупных компаний, таких как BlackRock.
"Поэтому я думаю, что у нас сложилась необычная ситуация, когда наблюдалось циклическое снижение цен, даже несмотря на стабильное улучшение фундаментальных показателей. А теперь я подозреваю, что цены догонят упущенное до конца года", — сказал Хоуган.
Аналитики BTIG 20 сентября отметили, что сохранение биткоина на уровне $75 000 может стать условием для дальнейшего роста до $82 000 и $90 000.
Акции, связанные с криптовалютами компаний, в частности Strategy и Coinbase, также росли на предрыночных торгах в США.
Криптовалюты и искусственный интеллект
Рост биткоина происходит после того, как на прошлой неделе Сенат США заблокировал продвижение законопроекта о регулировании криптовалют. Документ должен определить правила для отрасли и распределить надзор между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Хоуган также заявил, что инвесторы могут переводить часть средств с акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, в криптовалюты. По его словам, бум ИИ ранее направлял значительную часть средств инвесторов в этот сектор.
Биткоин и Украина
В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.
Напомним, 16 сентября биткоин упал примерно на 4% до $75 700. Другие криптовалюты также проводили торги с понижением.