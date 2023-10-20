Ще один облгаз Фірташа перейшов під контроль "Нафтогазу"

АТ "Волиньгаз" перейшло під контроль держави та ввійшло в групу "Нафтогаз". Про це 20 жовтня повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що це 17-те обласне газорозподільне підприємство, яке перейшло під контроль держави з початку року.

"Зміни були зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичних об’єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак", – поінформували в "Нафтогазі".

У компанії додали, що "Волиньгаз" забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель Волинської області.

"Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки поки що залишаються незмінними. Про зміну реквізитів ми будемо інформувати додатково", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляла Служба безпеки України, АТ "Волиньгаз" входить до групи РГК, повʼязаної з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Облгази Фірташа: перехід до держави

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління Нацгентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз".

Восени "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирають ліцензії на розподіл.

Крім того, в серпні 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомляли про викриття керівників трьох облгазів, підконтрольних компанії Фірташа, в корупційній діяльності. Серед іншого йшлося про "Волиньгаз".

Тоді стало відомо, що голові правління "Волиньгазу" оголосили про підозру за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім "Волиньгазу", під контроль "Нафтогазу" вже перейшли: