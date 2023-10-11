"Показники абсолютно достатні". Названо обсяг газу, накопиченого в сховищах України

В Україні станом на 10 жовтня накопичено 15,75 млрд кубометрів газу. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтервʼю LB.ua.

Він зазначив, що уряд ставив задачу до початку опалювального сезону накопичити 14,7 млрд кубометрів газу. Тим часом до зими планується перетнути відмітку в 16 млрд кубометрів.

"Показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму. Також ми продовжимо власний видобуток газу", – зазначив Чернишов.

Очільник "Нафтогазу" розповів, що цьогорічні запаси більші за минулорічні завдяки збільшенню українського видобутку та додатковому об’єму газу від зберігання нерезидентами.

Запаси газу в Україні: скільки було в 2022 році?

20 жовтня 2022 року тодішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомляв про накопичення 14,2 млрд кубометрів газу в підземних сховищах країни.

Станом 2 листопада того року, йшлося про 14,7 млрд кубометрів.

За даними ExPro, протягом 2022 року Україна імпортувала 1,54 млрд кубометрів природного газу, що стало найнижчим показником за всю історію незалежності.

Що стосується опалювального сезону 2023/2024, то його планується вперше пройти без імпорту газу, заявляв нинішній голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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