Більше газу: в Україні запустили ще п’ять свердловин

АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", розпочало експлуатувати ще 5 свердловин, які додатково дадуть 500 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".

Зазначається, що 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років. Ще одна — повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", - розповів Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування".

За його словами, завдяки таким підходам на одному зі згаданих "старих" родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому - майже на 50%.

"Решта родовищ, які завдяки використанню сучасних технологій отримали нове життя, демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку", - підкреслюють в АТ "Укргазвидобування".

Зауважимо, що з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн куб. м природного газу.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно АТ "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива. Ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.