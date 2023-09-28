Больше газа: в Украине запустили еще пять скважин

АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", начало эксплуатировать еще 5 скважин, которые дополнительно дадут 500 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Отмечается, что 4 из 5 скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет. Еще одна – совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.

"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи, мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", - рассказал Олег Толмачев, и.о. генерального директора АО "Укргаздобыча".

По его словам, благодаря подобным подходам на одном из упомянутых "старых" месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На остальном – почти на 50%.

"Остальные месторождения, которые благодаря использованию современных технологий получили новую жизнь, демонстрируют стабилизацию показателей и возможность потенциального прироста добычи", - подчеркивают в АО "Укргаздобыча".

Отметим, что с начала года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн. куб. м природного газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Недавно АО "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива. Участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м.