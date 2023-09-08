"Укргазвидобування" досягло рекордного добового видобутку газу

З початку 2023 року АТ "Укргазвидобування" збільшило добовий видобуток газу на 3,31 млн кубічних метрів. Цей значний приріст став можливим завдяки введенню в експлуатацію 54 нових газових свердловин з початку року та зростанню кількості сервісних операцій у серпні.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу"

Зазначається, що середньодобовий видобуток блакитного палива потужностями "Укргазвидобування" досяг найвищого показника з червня 2020 року.

Тимчасовий генеральний директор компанії Олег Толмачев зауважив, що збільшення середньодобового видобутку, яке було досягнуте цього року, надає можливість сподіватися на перевищення результатів двох попередніх років в кінці поточного року. У важких умовах, команда "Укргазвидобування" продовжує працювати, щоб забезпечити країну власними енергетичними ресурсами., висловив свою подяку колегам за професіоналізм.

У " Нафтогазі" підкреслили, що йдеться кількість товарного газу, яка була передана споживачам для подальшої реалізації.

Загалом, за 8 місяців 2023 року Укргазвидобування видобуло 7,9 млрд куб. м газу, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважимо, що НАК “Нафтогаз України” планує наступний опалювальний сезон пройти без імпорту блакитного палива. Для цього компанія хоче збільшити газовидобуток на 1 млрд куб. м. і вже ввела в експлуатацію шість нових свердловин.

Нещодавно "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві високопродуктивні свердловини з сумарним обсягом видобутку понад 430 тис. куб. м газу на добу.