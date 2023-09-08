"Укргаздобыча" достигла рекордной суточной добычи газа

С начала 2023 года АО "Укргаздобыча" увеличило суточную добычу газа на 3,31 млн. кубометров. Этот значительный прирост стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию 54 новых газовых скважин с начала года и росту количества сервисных операций в августе.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза"

Отмечается, что среднесуточная добыча голубого топлива мощностями "Укргаздобычи" достигла наивысшего показателя с июня 2020 года.

Временный генеральный директор компании Олег Толмачев отметил, что увеличение достигнутое в этом году среднесуточной добычи дает возможность надеяться на превышение результатов двух предыдущих лет в конце текущего года. В тяжелых условиях, команда "Укргаздобыча" продолжает работать, чтобы обеспечить страну собственными энергетическими ресурсами., выразил благодарность коллегам за профессионализм.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что речь идет о количестве товарного газа, которое было передано потребителям для дальнейшей реализации.

В общей сложности, за 8 месяцев 2023 года Укргаздобыча добыла 7,9 млрд куб. м газа, что на 2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Отметим, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует следующий отопительный сезон пройти без импорта голубого топлива. Для этого компания хочет увеличить газодобычу на 1 млрд куб. м. и уже ввела в эксплуатацию шесть новых скважин.

Недавно "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию еще две высокопроизводительные скважины с суммарным объемом добычи более 430 тыс. куб. м газа в сутки.