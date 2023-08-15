"Укргаздобыча" запустила в работу еще две высокопроизводительные скважины

Предприятие "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз",

ввело в эксплуатацию еще две высокопроизводительные скважины с суммарным объемом добычи более 430 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Первая из скважин была разведывательной и достигла глубины 5850 метров. Месторождение, на котором было исполнено бурение этой скважины, было открыто 40 лет назад. Однако после проведения комплексных трехмерных сейсморазведочных исследований геологи обнаружили новые перспективные точки для дальнейшей разведки месторождения и приняли решение продолжить бурение.

И.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев сообщил, что вторая скважина была пробурена на месторождении, существующем уже 55 лет. В последние годы объем добычи на этом месторождении значительно упал из-за истощения. Однако благодаря внедренной программе дополнительного бурения месторождения и созданию 7 новых эксплуатационных скважин в течение последнего года удалось остановить негативную тенденцию. Это привело к переходу от понижения добычи до его роста.

"Мы ввели в эксплуатацию очередные скважины с высокими показателями, продолжая взятый курс на увеличение добычи газа в стране. Применение новейших геологических подходов, проектирование разработки месторождений на поздней стадии, повышение эффективности бурения и проведение сложных операций по интенсификации - это составляющие, благодаря которым нам удается давать "вторую жизнь" старым активам", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Отмечается, что обе скважины были введены в эксплуатацию собственными силами "Укргаздобычи": бурение выполняли специалисты филиала "Укрбургаз", многостадийную операцию по ГРП - специалисты "УГВ-Сервис".

Отметим, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует следующий отопительный сезон пройти без импорта голубого топлива. Для этого компания хочет увеличить газодобычу на 1 млрд куб. м. и уже ввела в эксплуатацию шесть новых скважин.

Недавно "Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы. Она добывает 580 тысяч кубометров газа в сутки.