"Показатели совершенно достаточны". Названо объем газа, накопленного в хранилищах Украины

В Украине по состоянию на 10 октября накоплено 15,75 млрд кубометров газа. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью LB.ua.

Он отметил, что правительство ставило задачу к началу отопительного сезона накопить 14,7 млрд кубометров газа. Тем временем к зиме планируется пересечь отметку в 16 млрд кубометров.

"Показатели абсолютно достаточны, чтобы уверенно пройти зиму. Также мы продолжим свою добычу газа", – отметил Чернышев.

Глава "Нафтогаза" рассказал, что нынешние запасы больше прошлогодних благодаря увеличению украинской добычи и дополнительному объему газа от хранения нерезидентами.

Запасы газа в Украине: сколько было в 2022 году?

20 октября 2022 тогдашний председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщал о накоплении 14,2 млрд кубометров газа в подземных хранилищах страны.

По состоянию на 2 ноября того года речь шла о 14,7 млрд кубометров.

По данным ExPro, в течение 2022 года Украина импортировала 1,54 млрд кубометров природного газа, что стало самым низким показателем за всю историю независимости.

Что касается отопительного сезона 2023/2024, то его планируется впервые пройти без импорта газа, заявлял нынешний председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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