Эксперты рассказали, почему индустриальные парки Чернышова — это коррупционная схема — СМИ

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об индустриальных парках, который предусматривает внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций. Однако называют это очередной коррупционной схемой, поскольку преимущества, как обычно, будут доставаться "избранным" предпринимателям из известных промышленных групп. За схемой стоит министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, пишет издание "Факты и комментарии".

По мнению журналистов и опрошенных ими экспертов, реальная задача сети индустриальных парков — получить для "правильных" инвесторов "особые" льготные условия налогообложения.

"Никакой пользы от льготных зон в украинских условиях слабых институтов быть не может", — уверен Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. Экономисты уверены: есть все предпосылки считать, что преференциями индустриальных парков, как и в 90-х — начале 2000-х, воспользуются не реальные иностранные инвесторы, а фирмы и фирмочки с Каймановых островов и Джерси, стимулируя развитие коррупционных сетей внутри страны, как во времена Виктора Януковича и Николая Азарова.

Издание напоминает, что в парламенте на рассмотрении находится несколько законопроектов, посвященных теме индустриальных парков. Например, принятый накануне парламентом законопроект 4416-1 предполагает минимум 2 млрд грн бюджетных средств на развитие индустриальных парков ежегодно с 2022 до 2025 года. Управляющим компаниям и инициаторам создания парка предусматриваются частичные компенсации расходов на подключение и присоединение к электросетям, на процентные платежи по кредитам.

В свою очередь законопроект 5688 предполагает освобождение от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины импорта нового оборудования, которое ввозится участниками индустриальных парков для собственного использования. Также законопроект предлагает освободить на 10 лет участников парков от налога на прибыль, а еще предоставить органам местной власти устанавливать льготные ставки налогообложения недвижимости и платы за землю.

По мнению экспертов VoxUkraine, инструмент свободных экономических зон, в которые фактически превращаются парки, был одним из ключевых инструментов по минимизации налогообложения в Украине. СЭЗ в стране активно использовались для ухода от налогообложения и для контрабанды товаров. Именно такими СЭЗами сегодня могут стать инициированные Алексеем Чернышовым индустриальные парки, считает издание.

Более того, льготы в индустриальных парках крайне негативно повлияют на конкуренцию внутри страны, на возможности экспорта. Ведь компании, получившие особые условия, начнут быстро завоевывать рынок, а те, кому не повезло оказаться в индустриальном парке, станут банкротами и аутсайдерами. "Создание налоговых льгот может нарушать конкуренцию в экономике Украины. Например, один производитель оборудования работает не в индустриальном парке 30 лет без налоговых льгот. Появляется новая компания в индустриальном парке и получает преимущество, за счет которого может вытеснить зарекомендовавшую себя на рынке компанию", — отмечает Станислав Зинченко, директор аналитического центра GMK Center.

Журналисты предполагают, что самому Чернышову индустриальные парки нужны, чтобы приближенные "инвесторы" получили особые условия, а сам министр или его "кураторы" — долю в таких проектах или прямые отчисления от объемов льгот в виде "благодарности".

Эксперты напоминают, что против особых условий для бизнеса неоднократно выступали международные партнеры Украины, особенно МВФ. "Теперь же под эгидой привлечения инвестиций через индустриальные парки с подачи министра Алексея Чернышова Украине грозит очередной конфликт с международным сообществом, с кредиторами и, конечно, с МВФ. А ведь в декабре завершается программа Украины и МВФ stand-by, в рамках которой страна в 2020 году получила единственный транш. Новая программа будет подписана, лишь когда ревизоры, которые приедут в сентябре, убедятся, что Украина не свернула с пути реформ, не начала движение и откат в сторону "азаровщины", — говорится в материале.